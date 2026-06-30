El nuevo delegado de Defensa en Catalunya toma posesión destacando el papel militar en la "preservación de nuestra libertad"

El coronel de Infantería Pedro Valdés Guía ha tomado este martes posesión del cargo de Delegado del Ministerio de Defensa en Catalunya, en una ceremonia de relevo celebrada en la sede de la delegación, en el Portal de la Pau de Barcelona, con asistencia de representantes del mundo militar, académico y empresarial catalán, y con la consellera Núria Parlón como máxima representación presente de la Generalitat.

La elección de Pedro Valdés, confirmada por la ministra Margarita Robles, trascendió el pasado 1 de junio con su publicación en el Boletín Oficial de Defensa. Valdés empieza un mandato de tres años reafirmando su compromiso con la cultura de defensa, como "esfuerzo social amplio, académico, industrial, de los medios de comunicación...", ha dicho, y del "papel que la defensa desempeña en la preservación de nuestra libertad".

Valdés accede al cargo en Barcelona "en un momento en el que el proyecto europeo afronta amenazas crecientes", ha advertido en su discurso de investidura. A su entender, la cultura de defensa en Catalunya debe apoyarse, entre otros pilares, en "una mejor comprensión de la dimensión militar de la historia de Catalunya", ha recordado en una parte de su discurso pronunciada en catalá.

En la misma lengua ha apuntado detalles sobre el papel de tejido industrial catalán desde el punto de vista del departamento del gobierno central que ahora representa. "Catalunya dispone de un ecosistema industrial, académico y tecnológico extraordinario, que ejercerá un papel cada vez más relevante en la base industrial y tecnológica de la defensa de España", ha asegurado.

Amante de la historia

El nuevo delegado de Defensa en Catalunya ha sido durante dos años el inquilino principal del cuartel de El Bruc, en la parte alta de la capital catalana, como coronel jefe del Regimiento Barcelona 63. Valdés mandó el regimiento, principal unidad militar de Catalunya, durante una etapa clave de rotaciones de grupos de combatientes ucranianos en el programa de adiestramiento EUMAM, con el que la Unión Europea aporta ayuda militar a Ucrania.

Valdés Guía es diplomado de Estado Mayor y se doctoró en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Antes del desempeño de su cargo como jefe del Barcelona 63, fue docente del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) durante cinco años.

Durante su anterior estancia en Barcelona fue impulsor, junto al Instituto de Historia del Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC), de las jornadas 'Guerra y Sociedad en Catalunya e identidad de defensa europea', que acogió el monasterio de Poblet en 2025, con la participación de un amplio cartel de expertos encabezado por el profesor Joaquim Albareda.

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El coronel Pedro Valdés es autor de 'La dirección de la guerra: conducción operacional y gobierno político de las operaciones militares' (Tecnos, 2020), y coautor de 'Guerra en Cataluña: 1597-1700', sobre los conflictos de la monarquía hispánica con Francia, editado por el Museu d´Historia de Barcelona con la participación de 22 figuras de la historiografía.