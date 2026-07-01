El juez pide a uno de los fiscales que denunció chantajes de Leire Díez la grabadora en la que registró el encuentro

El juez que comenzó a investigar las actividades supuestamente delictivas de la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno, Arturo Zamarriego, sigue acordando diligencias a pesar de que su compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también está indagando en este asunto y le ha pedido que se aparte en su favor. Una de las últimas ha sido la de reclamar al fiscal Ignacio Stampa --cuya denuncia de chantajes por parte de Díez originó este procedimiento-- la grabadora que utilizó para registrar su encuentro con ella y otras personas de la trama en mayo de 2025.

Así se señala en una providencia dada a conocer este miércoles, en la que el titular de la Plaza de Instrucción número 9 de Madrid da cuenta de un oficio de la Comisaría General de Policía Científica sobre la grabación aportada y recuerda que aún no ha sido entregada en el juzgado la grabadora de la que Stampa manifestó disponer. Le da un plazo de cinco días para solventar este trámite.

Según informó en su día EL PERIÓDICO, la grabación aportada por Stampa evidenció que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", y advertía que el encuentro era "confidencial, es una reunión que se queda aquí".

Leire Díez el pasado septiembre en una comparecencia parlamentaria. / José Luis Roca / EPC

"Yo veía irregularidades en informes policiales e irregularidades de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban", señaló también la exmilitante durante la reunión, en la que puede escucharse cómo el fiscal Stampa indaga con el intermediario, que es el empresario Luis del Rivero, de quién parte la iniciativa de la reunión.

"A ver, ¿qué le puede interesar…? Vamos a ver, llevo toda la semana preguntándome…eh…quién auspicia esta reunión, quién quiere esta reunión". Aunque la grabación es confusa, se escucha al empresario señalar "yo creo que son los Santos Cerdán, o sea…" lo que es interrumpido por el fiscal, que insiste. "Bueno, Santos Cerdán viene, ¿no? ¿Pero, quién le dice a Santos Cerdán que venga?".

Inhibición pendiente

Por otra parte, el juez Zamarriego manifiesta que estará a lo que diga la Fiscalía de Madrid y el resto de partes personadas sobre el requerimiento de inhibición realizado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le ha reclamado el caso al añadir a los delitos que ya se estaban investigando el de contra altas instituciones del Estado, que otorga la competencia al órgano central.

"Visto el estado de los autos, y con carácter previo a resolver sobre el mencionado requerimiento de inhibición, habiéndose acordado en las presentes actuaciones la remisión de exhorto a dicho órgano para que remitiera copia del atestado que no fue remitido en su día por el carácter secreto de las actuaciones, reitérese su urgente remisión", señala el juez Zamarriego al respecto.

Esta redacción también dio cuenta de que Stampa informó a su jefa en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, que era entonces Almudena Lastra, de que la exmilitante socialista Leire Díez le dijo que trasladaría al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido de la reunión, pero también "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales".

"El día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción", indicó Stampa en su escrito, en el que también aseguraba estar "sorprendido por lo trasmitido" por lo que preguntó de parte de quién llegaba el mensaje. Se le contestó que la reunión se mantendría "con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno".