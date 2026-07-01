Consorcio con Teléfonica, ACS o Santander
Sánchez escenifica la colaboración público-privada con gigantes nacionales para lanzar la candidatura de la gigafactoría de IA
Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea
El Gobierno sigue impulsando el proyecto para la gigafactoría de inteligencia artificial española y este miércoles Pedro Sánchez ha escenificado el peso del consorcio público-privado a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea. Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA. En la reunión celebrada en Moncloa han participado, además del jefe del Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, los representantes de ACS (Florentino Pérez); Grupo Santander (Héctor Grisi); Telefónica (Marc Murtra) y Multiverse Computing (Enrique Lizaso), así como el primer directivo en incorporarse al consorcio y responsable ejecutivo del mismo, Francesc Fajula.
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Fuente: El Periódico
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