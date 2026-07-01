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Consorcio con Teléfonica, ACS o Santander

Sánchez escenifica la colaboración público-privada con gigantes nacionales para lanzar la candidatura de la gigafactoría de IA

Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea

El presidente del Gobierno, con representantes del consorcio que impulsa la gigafactoría de inteligencia artificial española, entre los que se encontraba Salvador Illa

El presidente del Gobierno, con representantes del consorcio que impulsa la gigafactoría de inteligencia artificial española, entre los que se encontraba Salvador Illa / José Luis Roca

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Iván Gil

Madrid

El Gobierno sigue impulsando el proyecto para la gigafactoría de inteligencia artificial española y este miércoles Pedro Sánchez ha escenificado el peso del consorcio público-privado a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea. Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA. En la reunión celebrada en Moncloa han participado, además del jefe del Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, los representantes de ACS (Florentino Pérez); Grupo Santander (Héctor Grisi); Telefónica (Marc Murtra) y Multiverse Computing (Enrique Lizaso), así como el primer directivo en incorporarse al consorcio y responsable ejecutivo del mismo, Francesc Fajula.

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Fuente: El Periódico

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