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Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por filtración de datos de dos periodistas

La jueza cierra la investigación sobre la difusión de la identidad de los reporteros que investigaban el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, jefe gabinete de la presidenta Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe gabinete de la presidenta Comunidad de Madrid. / Europa Press

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Javier Martínez Candela

Madrid

El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por presuntamente difundir datos de dos periodistas que investigaban informaciones relacionadas con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La decisión llega después de que la magistrada escuchara las explicaciones de Rodríguez y del propio González Amador. El primero reconoció que fue la pareja de Ayuso quien le hizo llegar las fotografías de los dos reporteros de 'El País', que después difundió entre medios. González Amador sostuvo, a su vez, que esas imágenes le habían llegado a través de un vecino.

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[Noticia en elaboración]

Fuente: El Periódico de España

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