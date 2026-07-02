Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Superdotada de CastellónAccidente N-340 desde dentroDeuda ayuntamientos CastellónMejor playa EspañaActuación orquesta CastellónPrograma Festes de Sant Pere
instagramlinkedin

Población

Feijóo avisa sobre los 7 u 8 millones de personas más en España entre nacionalizados y regularizados: "No hay país que los resista"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). / Kiko Asunción - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Alberto Núñez Feijóo ha avisado este jueves sobre el posible impacto que tendrán los "siete u ocho" millones de personas que viven o podrían vivir en España, entre migrantes regularizados y nacionalizados. Tras alertas a comienzos de semana sobre la modificación del censo, el presidente del PP ha hecho extensibles las consecuencias a otros ámbitos. "Siete u ocho millones de ciudadanos no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural", ha sentenciado.

En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo ha juntado varios datos para alcanzar esta cifra entre los siete y ocho millones: "Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones. Si sumamos un 1,3 millones que estamos regularizando ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7 u 8 millones de ciudadanos".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
  2. La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
  3. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  4. Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
  5. Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
  6. Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación
  7. Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda
  8. Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano

Nealis cierra su primer año como holding con cifras récord: 705 millones de ingresos y 85 millones de EBITDA

Nealis cierra su primer año como holding con cifras récord: 705 millones de ingresos y 85 millones de EBITDA

Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

Rototom 2026: el festival donde las tardes también son territorio familiar

Rototom 2026: el festival donde las tardes también son territorio familiar

Los perros de rescate también se jubilan: la emotiva despedida de India tras casi una década salvando vidas

Los perros de rescate también se jubilan: la emotiva despedida de India tras casi una década salvando vidas

El Vaticano decreta la excomunión de obispos lefebvrianos tras consagrar a cuatro sin la autorización del Papa

El Vaticano decreta la excomunión de obispos lefebvrianos tras consagrar a cuatro sin la autorización del Papa

Ni geranios ni lavanda: la planta silvestre resistente al verano español que llena el jardín de flores azules con pocos cuidados

Ni geranios ni lavanda: la planta silvestre resistente al verano español que llena el jardín de flores azules con pocos cuidados
Tracking Pixel Contents