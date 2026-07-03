María Jesús Montero abre "nueva partida" en Andalucía con la mirada en un posible adelanto de las generales y en las municipales: "El pacto con Vox no le saldrá gratis a Moreno"

El acuerdo entre PP y Vox que ha permitido la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha abierto una nueva etapa política en la comunidad autónoma. El PSOE, en uno de sus momentos históricos "más convulsos" y tras obtener su peor resultado en unas elecciones autonómicas ha encontrado en este giro un argumento para tratar de recuperar la iniciativa con la mirada puesta en dos grandes objetivos: las elecciones municipales del próximo mes de mayo y un posible adelanto electoral de Pedro Sánchez a los primeros meses de 2027.

María Jesús Montero se enfrentó en este escenario al primer Comité Regional tras "el mal resultado de las elecciones autonómicas" que se celebró este viernes en Dos Hermanas. La "autocrítica" por el desplome del pasado 17 de mayo y la convulsión interna por los casos de corrupción que han afectado a la dirección del PSOE y al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero pasaron por momentos a un segundo plano para dejar paso al análisis de lo que va a suponer en esta legislatura la entrada de Vox en el Gobierno autonómico y los 150 puntos de acuerdo firmados entre las dos formaciones políticas.

"Moreno se ha rendido sin condiciones. No ha peleado. Los andaluces van a tomar buena nota de todo lo que está ocurriendo porque no es gratis meter a la ultraderecha. La vía andaluza era mentira y por eso comienza ahora una nueva partida en la que el PP está en su sitio natural. Y le corresponde tomar la iniciativa al PSOE", resumió en su intervención la secretaria general de los socialistas, quien detalló medidas incorporadas en el acuerdo como la prioridad nacional, los recortes a sindicatos y organizaciones empresariales, los cambios en los modelos educativos y sanitarios o el rechazo a la "agenda ideológica de cuidado del medio ambiente".

Este acuerdo no sólo va a ser el eje de la labor de oposición del PSOE en el Parlamento, sino que también se convierte en el principal argumento de los socialistas de cara a los dos procesos electorales inminentes: las municipales y las generales. Pero el pulso en estos procesos no sólo va a estar con el PP, también dentro de la izquierda con la irrupción de Adelante Andalucía. De ahí que Montero en su intervención también advirtiera frente a los "partidos de moda".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (1d) junto a la secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero (1i), al inicio de la segunda votación en el debate de investidura del candidato a presidente de la Junta. A 2 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). PP-A y Vox han alcanzado un acuerdo sobre un gobierno de coalición en Andalucía que desbloquea la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, por Juanma Moreno. El acuerdo de gobierno incluye 150 medidas así como la incorporación del portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidente. 02 JULIO 2026 María José López / Europa Press 02/07/2026. José Ignacio García;María Jesús Montero;Juanma Moreno;Manuel Gavira;María José López;category_code_new / María José López / Europa Press

Las primarias en septiembre

El único de estos procesos que tiene ya fecha definida son los comicios locales a los que el PSOE llega con el menor peso institucional en muchos años debido a los resultados de 2023. Todas las capitales salvo Jaén están en manos del PP y sólo dos diputaciones continúan bajo control socialista. "Son la cita decisiva. No nos podemos conformar con mantener las alcaldías, hay que ir a por todas", subrayó Montero.

Pese a esta llamada a la movilización, los socialistas andaluces han optado por aplazar hasta septiembre la designación de sus candidatos incluso en las grandes ciudades. Han evitado aprovechar la ventana ofrecida por la dirección federal para zanjar los debates internos en julio y encarar la vuelta del verano con los proyectos electorales en marcha. Habrá liderazgos, aquellos que se sometan a primarias, que no se consoliden hasta avanzado septiembre o incluso octubre.

De ahí que Montero hiciera un llamamiento a evitar estos procesos internos: "Todos deseamos cuantas menos primarias mejor porque significará que haya liderazgos claros que vamos a atrás para sostenerlos en la Alcaldía. Pero donde tengamos que ir a primarias hago un llamamiento de que sean fraternales. Animo a que el diálogo y el consenso prime para designar a lo mejores", apuntó.

Todo preparado para las generales

El segundo proceso electoral que viene por delante son las elecciones generales que se celebrarán en 2027 aunque aún no está claras las fechas. El único compromiso trasladado por la dirección federal es que no serán en mayo para evitar un superdomingo electoral.

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"No sabemos cuándo serán. Pero el partido tiene que estar preparado para salir a comernos las elecciones. Es importante conseguir unos resultados que nos sean propicios", explicó Montero quien asumió no obstante la dificultad del momento: "Es una etapa difícil por la convulsión y el desánimo por conductas que nunca debieron producirse. Y es normal ese sentir de cierta tristeza porque un partido como el nuestro debe ser intolerante ante las desviaciones. Cuando alguien falla nos duele más que a nadie y nos sentimos peor que nadie. Pero el PSOE es mucho más que el error de una persona es un partido fuerte que sabe levantarse ante cualquier golpe", puntualizó.

Fuente: El Correo de Andalucía