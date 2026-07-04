Jaime de los Santos (PP): "Jamás me he sentido ni más ni menos que otro compañero del partido por el hecho de ser gay"

Jaime de los Santos dejó claro que “se puede ser maricón y del PP” el pasado 25 de junio, en el Congreso de los Diputados, durante el debate sobre la toma en consideración de la reforma del Código Penal para castigar las llamadas terapias de conversión. Hoy, el diputado saca pecho y defiende su posición en la semana del Orgullo en Madrid, la ciudad donde nació en 1978, en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Es una celebración -desde siempre, desde los tiempos de la facultad- y también reivindicación. Tiene que seguir siéndolo, porque las personas LGTBI ya somos plenamente iguales ante la ley, pero todavía sufrimos señalamientos, exclusiones y odio en nuestro día a día. En mi caso también, aunque no me siento víctima porque, como político, dispongo de altavoces y tribunas desde las que defenderme. Es mi obligación sacar la cara por otros”, relata.

Licenciado en Historia del Arte, inició su carrera pública en la administración local antes de incorporarse al Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde desempeñó distintos cargos vinculados a la cultura y el patrimonio. Entre 2017 y 2019 fue consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, primero bajo la presidencia de Cristina Cifuentes y posteriormente durante el mandato de Ángel Garrido. En la actualidad, ejerce como diputado y Vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular y su homosexualidad le ha otorgado visibilidad en los debates sobre diversidad y derechos LGTBI en España. De los Santos sostiene que llamar “gay de derechas” a alguien es “incurrir en la peor forma de LGTBIfobia”. “La izquierda nos señala como tal, por ser gay y por tus ideas, como si la condición sexual te obligara a pensar de una determinada manera. Aquí cobra sentido lo que dije desde la tribuna. Sí, soy maricón, soy del PP y estoy muy orgulloso de las dos cosas”, dice.

Remar a favor

Un alegato que, confiesa, no hizo por él mismo, a quien considera un privilegiado, sino por “las miles de personas que son LGTBI y no tienen que pedir perdón a nadie por no ser de izquierdas. Es mi gran reivindicación, la más necesaria en este Orgullo”. Tras cerca de 14 años en el partido, asegura no haber experimentado ningún tipo de discriminación por su orientación. “Jamás me he sentido ni más ni menos que cualquier otro compañero de partido por el hecho de ser gay. Y eso es lo mejor que se puede decir de una formación política a la hora de acreditar que defiende la causa”, sostiene mientras defiende Génova como un lugar “segurísimo” para el colectivo en el que no hay otra cosa que normalidad. “No sé si pueden decir lo mismo las mujeres dentro del PSOE, vistos los presuntos acosos de Paco Salazar en Ferraz o Moncloa. Como ha garantizado Alberto Núñez Feijóo, la defensa de los derechos LGTBI es una línea roja que el Partido Popular nunca va a traspasar, ni a nivel autonómico ni nacional”.

Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular en el Congreso. / David Mudarra

El diputado recuerda cuando, en 2017, Madrid fue elegida capital mundial del Orgullo y atribuye el mérito a la entonces alcaldesa, Ana Botella. “Es sólo un ejemplo de cómo el PP también ha remado en favor de esta causa, por mucho que se nos quiera negar. Recuerdo a los socialistas que Enrique Tierno Galván fue un homófobo de libro. Ligar algo tan íntimo como es la orientación sexual con la forma de pensar es una aberración. Hay gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de derechas como los habrá aficionados a la papiroflexia. La causa no pertenece a nadie”, añade. En materia de avances, De los Santos atribuye a los populares la “defensa a ultranza de la igualdad y la diversidad”. “Por eso milito en él, porque no la usa de forma espuria como hace permanentemente la izquierda, sin retorcer nuestro dolor hasta la náusea como hace el PSOE”.

No podemos arriesgarnos a otra ley como la del 'Sólo sí es sí', que dejó a cientos de depredadores sexuales y pederastas en la calle.

En los últimos años, los derechos del colectivo han ocupado parte del debate público y político en nuestro país, llegando a usarse como arma de polarización en algunos casos. “Así, la izquierda quiere hacer aún más infranqueable, infame y divisorio el muro anunciado por Sánchez. El mejor antídoto frente a esto es no ser como ellos. Ni se nos ocurriría decir que no puede haber gays de izquierdas ni esperamos del colectivo más contrapartidas que las de que amen, vivan y opinen en libertad”, expresa. El reciente debate para prohibir las terapias de conversión ha acabado con el Partido Popular posicionándose en contra de la propuesta. Pese a considerar la ley “absolutamente necesaria”, el diputado aporta una única observación.

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“Tanto la toma en consideración como la votación han coincidido con el Orgullo en estos años. El calendario socialista es oportunista, un reflejo de lo que buscan. Nos hemos abstenido porque queremos sacar adelante una buena ley y no lo que han presentado, que no ofrece garantías jurídicas porque ni siquiera define qué son las terapias de conversión. Queremos, además, que las penas a los verdaderos agresores, a quienes pretendan acabar con la libertad de cualquier persona del colectivo sean más contundentes. No podemos arriesgarnos a otra ley como la del ‘Sólo sí es sí’, que dejó a cientos de depredadores sexuales y pederastas en la calle y rebajó las penas a miles de violadores. Esta abstención es la vía que nos permitirá introducir nuestras enmiendas y mejorar esa ley en el Senado”, concluye.

Fuente: El Periódico de España