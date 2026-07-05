El PP exige al Gobierno que resuelva sus cuitas internas y actúe con una sola voz ante la próxima cumbre de la OTAN

El PP ha exigido al Gobierno que resuelva sus divisiones internas y tenga una voz única y una "posición clara, común y coherente" ante los compromisos internacionales de España, evitando las "discrepancias entre los partidos que forman el Ejecutivo" ante la próxima cumbre de la OTAN. La misma está previsto que se celebre en Ankara (Turquía) los días 7 y 8 de julio.

Con este objetivo el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que mande un "mensaje firme sobre el compromiso de España con la seguridad euroatlántica".

El PP recuerda en un comunicado los distintos desacuerdos públicos dentro del propio Gobierno, en el que incluso uno de los dos socios aboga directamente por sacar a España de la OTAN. Además, reprocha a Sánchez que en la última cumbre celebrada en La Haya firmase su compromiso de gastar el 5% del PIB en Seguridad y Defensa para, acto seguido, decir públicamente que no lo iba a cumplir.

En la iniciativa, el PP pide que nuestro país ejerza un papel activo en la definición de la agenda aliada y defienda con firmeza que el flanco sur se convierta en una "prioridad estratégica efectiva de la OTAN", poniendo la atención en el Mediterráneo, el Sahel, el Magreb y Oriente Próximo, por su impacto directo sobre la seguridad nacional de España.

El partido defiende que el refuerzo defensivo del flanco oriental, por la amenaza rusa, no puede servir de excusa para relegar otras amenazas que afectan directamente a España en la frontera sur de Europa.

Terrorismo y seguridad marítima

Por ello pide también centrarse en cuestiones como son la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, la protección de rutas energéticas y comerciales, la prevención de amenazas híbridas, el control de tráfico de drogas o la protección de infraestructuras críticas.

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El PP también reclama que el Ejecutivo comparezca y explique con transparencia cuáles serán las prioridades que defenderá España en la Cumbre, qué compromisos pretende asumir y cómo afectarán a la seguridad nacional y a la posición de nuestro país dentro de la Alianza Atlántica.

Fuente: El Periódico