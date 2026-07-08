Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de fichajesMuertes por calorInvestigación SepronaLadrones en CastellónRebelión okupas
instagramlinkedin

Absentismo

Abascal dice que el problema de España es "la mafia sindical y la casta patronal" por cooperar con el Gobierno

El PP modula su discurso tras las palabras Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"

Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el curso ‘Demografía e inmigración: el destino en juego’ durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el curso ‘Demografía e inmigración: el destino en juego’ durante los Cursos de Verano CEU-María Cristina, a 8 de julio de 2026, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). / Rafael Bastante - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "el problema" de España es "la mafia sindical y una casta patronal" que han colaborado con el Gobierno para sacar adelante "distintas legislaciones", sin especificar.

Así se ha expresado ante los medios a su entrada a un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), requerido por una valoración sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que "las bajas laborales son un cáncer" en España.

Abascal ha evitado entrar en la polémica, y ha asegurado que "los trabajadores, los empresarios y los autónomos de ninguna manera son el problema de España", sino que "los problemas de España los padecen ellos".

Noticias relacionadas

A juicio del líder de Vox, "el problema de España es un Gobierno corrupto y mafioso y, también, y quiero decirlo con toda claridad, una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este Gobierno que ha traído tantos problemas a empresarios y trabajadores".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
  2. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  3. Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
  4. El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
  5. El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
  6. Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
  7. El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
  8. Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta

Células humanas que calculan como ordenadores: un avance que acerca la medicina programable

Células humanas que calculan como ordenadores: un avance que acerca la medicina programable

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él. No hay ninguna tirantez"

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él. No hay ninguna tirantez"

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

Cortes de luz programados para el jueves 9 de julio. Descubre los municipios afectados aquí

Cortes de luz programados para el jueves 9 de julio. Descubre los municipios afectados aquí

Castelló bolca la seua solidaritat amb Veneçuela amb 24.000 quilos d'aliments que ja viatgen cap als damnificats

Castelló bolca la seua solidaritat amb Veneçuela amb 24.000 quilos d'aliments que ja viatgen cap als damnificats

Gamescom 2026: Pearl Abyss mostrará cómo se construyó el continente de Pywel en Crimson Desert

Gamescom 2026: Pearl Abyss mostrará cómo se construyó el continente de Pywel en Crimson Desert

Balanç de les festes de Sant Pere 2026: 26 avisos de molèsties per sorolls, sis baralles i un detingut

Balanç de les festes de Sant Pere 2026: 26 avisos de molèsties per sorolls, sis baralles i un detingut
Tracking Pixel Contents