Aldama declara en la pieza del caso Koldo en la que se investigan las cuentas del PSOE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este mediodía en la Audiencia Nacional acompañado de su abogado José Antonio Choclán para declarar en la pieza secreta del caso Koldo en la que se investigan las cuentas del PSOE desde 2017 a 2024 por posibles delitos de blanqueo y de financiación irregular.

Esta es la primera vez que Aldama comparece de nuevo en el caso Koldo tras la sentencia del caso mascarillas por la que fue condenado a cuatro años cárcel, si bien su pena ha sido suspendida por su colaboración con la Justicia, junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, condenados a 24 años y 19 años y medio de prisión.

Aldama llegaba a la Audiencia por sorpresa sobre las 12 horas y ha permanecido declarando cerca de una hora en dicha pieza secreta, según han informado a EFE fuentes jurídicas. A su salida, el comisionista ha declinado hacer declaraciones a los periodistas, al igual que su abogado, dado el carácter secreto de estas actuaciones.

En esta pieza secreta, el juez investiga los pagos realizados de 2017 a 2024 por el PSOE a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o fruto de una presunta financiación irregular.

El pasado marzo, Aldama ya compareció en el marco de esta investigación reservada para entregar un sobre relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA.

Según él mismo relató cuando declaró un mes antes en la causa en la que se le investiga por un fraude en el IVA de hidrocarburos, se lo había entregado en enero de 2020 la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del país, y lo relacionó con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez.

Esta misma semana se conocía que Delcy Rodríguez ha interpuesto una demanda a Aldama para que se retracte de las declaraciones públicas que ha realizado sobre este asunto y, en concreto, de que fue ella quien le entregó ese sobre.

Los representantes legales de ambos están citados el próximo 16 de julio en los Juzgados de Madrid a un acto de conciliación, y de no llegar a una acuerdo, Delcy Rodríguez podría interponer contra él una querella por injurias, según indicaron a EFE fuentes del despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que representa a la presidenta venezolana.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020, en "una fecha muy cercana" a la llegada de esta al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

Previamente a la comparecencia de Aldama, el juez del caso Koldo ha tomado declaración a Iñigo Rotaeche, propietario de la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama de las mascarillas, así como a un subteniente de la Guardia Civil destinado en el complejo de Nuevos Ministerios en el que se ubica el Ministerio de Transportes, José Luis Rodríguez.

Rotaeche ha sido preguntado por un nuevo delito fiscal que se le imputa a raíz del último informe presentado por la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria, mientras que Rodríguez ha abogado por su socio Koldo García, del que ha dicho que es una "magnífica persona" y ha defendido el negocio de pizarras que tenían juntos y del que ha empezado a dar detalles hasta que el juez le ha interrumpido porque ese no era el motivo de su comparecencia.

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En el marco del caso Koldo, el magistrado tiene también previsto interrogar el próximo 20 de julio como imputados a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos; a Joseba García, hermano de Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, todos ellos en relación al enchufe de la primera en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Fuente: El Periódico