Sara Fernández

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Ayuso respalda las palabras de Feijóo sobre absentismo: "Tiene más razón que un santo"

Tras la polémica generada en torno a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo, Isabel Díaz Ayuso ha salido en su cerrado respaldo. "Tiene más razón que un santo", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha descalificado las críticas al presidente del PP como la postura de "gobernantes pijoteros que se indignan en nombre de los trabajadores y luego legislan contra los propios trabajadores". Más información