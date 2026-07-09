Juanma Moreno apuesta por un Gobierno continuista con Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes

Juanma Moreno ya ha designado a sus consejeros para los próximos cuatro años de legislatura. El presidente de la Junta ha apostado por un Gobierno continuista con Antonio Sanz y Carolina España como vicepresidentes primero y tercero, respectivamente, y tres caras nuevas, entre ellas la del líder de Vox andaluz, Manuel Gavira, que será vicepresidente segundo. Será un Gobierno de 7 consejeras y 6 consejeros, que hacen una suma de 13 carteras, una menos que en la anterior etapa en solitario,

La estrategia de Moreno pasa por reforzar el poder de sus pesos pesados dentro del Partido Popular andaluz para frenar los pies a un Vox con sed de su primer Gobierno en el sur. Moreno ha vuelto a confiar en la malagueña Carolina España para desempeñar la portavocía de su gobierno y la cartera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y ha constatado su poder dentro del partido con su nueva adquisición: la vicepresidencia tercera.

Moreno también ha dejado entrever que el jerezano Antonio Sanz era más que su mano derecha durante la pasada legislatura. Sanz ha sido nombrado como nuevo vicepresidente primero de la Junta y seguirá teniendo a su cargo la Consejería que ya dirigía, la de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Como novedad, el presidente ha creado dos nuevas Consejerías: la de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, que tendrá a Rocío Díaz al frente; y la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ostentará José Antonio Nieto. Durante la rueda de prensa, Juanma Moreno ha justificado estas dos nuevas carteras en su Gobierno como una forma de esbozar la imagen de "progreso" y de adaptación a los tiempos que busca para la nueva etapa que ya ha echado a andar y que verá este viernes su primer Consejo de Gobierno reunido.

No es sorpresa que Manuel Gavira sea vicepresidente segundo y que se quede, entre otras carteras como Desregulación, Justicia y Administración Local, con la de Turismo, que hasta el momento había estado bajo el recaudo del malagueño Arturo Bernal, uno de los dos consejeros que no repiten en el equipo de Moreno para su tercera legislatura consecutiva, junto a Catalina García, hasta ahora consejera de Sostenibilidad y Medioambiente. Con el nombramiento de Sanz como vicepresidente primero del Gobierno, Moreno ha dejado claro que, en caso de enfermedad, baja o ausencia, Andalucía no se quedará en manos de la formación de Abascal.

Además de Gavira, las otras dos caras nuevas son las de la jiennense Adolfina Martínez Guirado, que entra en el puesto que deja la también jiennense Catalina García; y el malagueño Mario Muñoz-Atanet, que llevaba cinco años y medio siendo viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Repiten Ramón Fernández-Pacheco Monterreal como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; María del Carmen Castillo Tena como consejera de Educación; Jorge Paradela Gutiérrez en la consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Rocío Blanco Eguren como consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Loles López Gabarro, en la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; y Patricia del Pozo Fernández como consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

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Según el propio presidente, está previsto que mañana viernes tenga lugar la toma de posesión de los consejeros y que se celebrará el primer Consejo de Gobierno de esta XIII Legislatura andaluza.

Fuente: La Opinión de Málaga