Sin rival
Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales en las primarias
El dirigente socialista acumula 2.092, equivalentes al 15% del censo, y ninguna otra precandidatura alcanza el mínimo exigido
Andrea San Martín
Óscar López será el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales establecido en el proceso de primarias de los socialistas madrileños.
Según ha informado el PSOE de Madrid, López ha rebasado los 2.092 avales requeridos, una cifra que representa el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.
La formación ha señalado además que ninguna otra precandidatura ha alcanzado el mínimo de avales exigido para seguir adelante en el proceso, por lo que López se convierte en el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde previsiblemente se enfrentará a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas.
El PSOE de Madrid ha trasladado su felicitación a Óscar López tras confirmarse el resultado del proceso interno.
Fuente: El Periódico de España
- Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón
- Detienen a seis miembros del Frente Orellut por la agresión a un aficionado del Almería tras el partido de 'play-off'
- Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- Comprar una casa en la playa se vuelve imposible: los precios en Castellón se duplican en apenas cinco años
- La carrera de la UJI que exige más de un 13 para entrar este curso
- Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla
- Los okupas abandonan la vivienda de la Marjaleria de Castelló