El Gobierno carga contra el PP por la "muy desafortunada" columna de Rajoy sobre Francia: Es "absolutamente inaceptable"

El Gobierno y el PSOE continuaron este lunes con las críticas al expresidente Mariano Rajoy por sus palabras sobre la selección francesa de fútbol y que ya ha sido contestada por las autoridades francesas. Desde Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tachó de "racista, xenófobo" el mensaje del expresidente es "absolutamente inaceptable" y llamó a su partido a "que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España".

"Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas", dijo, "pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender, es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como Marruecos, como es Argelia, como los pueblos hermanos, como es México".

El jefe de la diplomacia española instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "desautorizar" al expresidente del Gobierno y exigió al medio digital que publicó el artículo que lo retire y publique una rectificación, dejando claro que no comparte su contenido en su columna titulada 'Hoy llegó el desquite' sobre el Mundial 2026.

Es más, Albares, que mantuvo el domingo una conversación telefónica con su homólogo francés, relacionó la polémica con la semifinal del Mundial que España disputa mañana con Francia, y defendió que el deporte "tiene que transmitir valores de tolerancia, de amistad, de hermandad" entre "dos países amigos". "Creo que Francia es muy, muy consciente de cuál es la percepción del Gobierno español y de la inmensa mayoría del pueblo español", apostilló.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las consideró como "muy desafortunadas" y ha criticado que el PP ejerza hoy "el gamberrismo institucional e internacional". En una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press, el titular de Justicia trató de evitar hablar concretamente de Mariano Rajoy, pero expuso que "lamentablemente abundan los odiadores profesionales" en España, aunque no ha querido relacionarlos con Rajoy, y ha asegurado que "para ellos será mala noticia" que Lamine Yamal o Nico Williams sean "tan españoles como los odiadores".

"La historia de superación, de esfuerzo, de llegar a la cima en el fútbol, representa más a España que los odiadores racistas que abundan en las redes sociales", concretó, según recoge EFE. Además, Bolaños aseguro que la columna de Rajoy "ha levantado una ola de indignación" en Francia y reprochó al Partido Popular "una mala racha" con el país vecino porque los de Feijóo han rechazado en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia.

"Lo que algún día fue un partido de Gobierno, hoy es un partido que ejerce el gamberrismo institucional y el gamberrismo internacional", criticó el ministro. En este sentido, censuró que "no hay quien entienda" que el PP haya "torpedeado y boicoteado" el tratado con Francia, quien es el "principal socio comercial" de España.

El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sostuvo que Rajoy "ja quedado retratado" en esa columna que "ha recibido incluso la reprimenda del Gobierno francés". "Ha metido la pata, pero si lo que piensa es que la selección francesa no está formada por franceses porque el color de su piel no es blanco o porque son descendientes de personas que vivían en lugares que eran también de Francia, está tergiversando la historia y, de nuevo, teniendo un pensa pensamiento absolutamente supremacista."

Después llegó el turno del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que consideró que el comentario del expresidente es "como mínimo, un error grave". "Con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave", dijo en una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán ha comenzado por calificar las palabras de Rajoy como "un error".

Es más, Illa pidió no hacer "bromas fáciles con este tipo de cuestiones" y ha argumentado que la identidad nacional "no la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes" que se asumen cuando alguien tiene la nacionalidad de un país, "y esto es lo que hace grande un país".

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Antes, en otro momento de la entrevista, Illa puso este comentario de Rajoy como un ejemplo de la "nada política" que ve en la oposición y que a su juicio va a hacer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a volver a ganar las elecciones y a seguir al frente del Ejecutivo porque en la oposición que ejerce Alberto Núñez Feijóo "no hay alternativa, hay retroceso". Volviendo al tema futbolístico, Illa mostró su deseo de que España gane en el partido de este martes con Francia en semifinales del Mundial de fútbol, partido que verá una vez terminen la gala de entraga de los premios Princesa de Girona. Espero "que ganemos", que "lleguemos a la final" y que "ganemos la final".

Fuente: El Periódico