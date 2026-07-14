Un caza F-18 y el Tercio Armada: esta será la presencia española en el desfile de la fiesta nacional de Francia

Las Fuerzas Armadas españolas vuelven este martes a la gran parada militar parisina por la fiesta nacional francesa. Este 14 de julio desfila por los Campos Elíseos personal de la Armada y de los ejércitos de Tierra y del Aire, según ha confirmado el Estado Mayor de la Defensa, entre los 7.000 efectivos convocados para la parada.

El contingente que envía España por invitación francesa está formado por 21 militares. La organización del desfile ha decidido que marchen junto a tropas de países que forman la Coalición de Voluntarios, grupo internacional de apoyo a Ucrania en el que participa a España, y del que este lunes salió la Coalición Antibalística, para prestar ayudar al país invadido por Rusia en la defensa contra los cohetes de mayor rango con que lo bombardea el Kremlin.

El lema que el Elíseo ha querido dar a la parada militar francesa es "el despertar estratégico de Europa". Está previsto el paso a pie de unidades del ejército ucraniano con el resto de fuerzas que se citan en París.

La bandera

La fiesta del 14 Juillet conmemora la toma de la Bastilla en el arranque de la revolución francesas. El núcleo de la representación española en el desfile es naval este año, pues es la bandera del Tercio Armada la que se ha elegido para que muestre la delegación al público de París.

El Tercio Armada, o TEAR, es una de las unidades de élite de la rama naval de la defensa. Tiene su base en San Fernando (Cádiz). Su tradición se remonta a la fundación de la fuerza expedicionaria de infantes de marina más antigua del mundo, mandada crear por Carlos I en 1537. Con ella nació también la especialidad de combate anfibio.

El Regimiento Inmemorial del Rey nº1, en un homenaje a quienes dieron su vida por España, celebrado en el Cuartel General del Ejército en noviembre de 2018 / ET

Junto a los infantes de marina del TEAR, han sido elegidos para desfilar en París soldados del Regimiento Inmemorial del Rey número 1. Esta unidad tiene su base en el Cuartel General del Ejército, en el palacio de Buenavista, junto a la Cibeles madrileña.

Enviando a París este regimiento, Defensa hace otro guiño histórico. El origen de la unidad está en la Banda de Castilla, que colabora en la toma de Sevilla por Fernando III el Santo en 1248. su actual cometido es la seguridad del Cuartel General, y la rendición de honores en todo tipo de actos con presencia castrense que se celebren en Madrid, entre ellos las recepciones de visitas oficiales en el Ministerio de Defensa.

Desfile aéreo

La representación del Ejército del Aire y del Espacio este año es doble. Defensa ha enviado un caza F-18 para que vuele integrado en el desfile aéreo que precede a la parada terrestre en la capital francesa. Además, participa la Escuadrilla de Honores de esa rama de las Fuerzas Armadas.

Un oficial del Ala 12 del Ejército del Aire, con su caza F 18 en la base aérea de Torrejón (Madrid). / José Luis Roca

Creada en 2005, la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire es la unidad militar española más joven que acoge París este 14 de julio. Su base está en el veterano aeródromo de Cuatro Vientos, al sur de Madrid, y su función no es solo prepararse con sus gastadores para desfiles y actos solemnes, también para labores de escolta y defensa de unidades y transportes de material en tierra.

Noticias relacionadas

La invitación francesa a las Fuerzas Armadas españolas se ha hecho extensiva al jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. En una nota emitida este lunes, el Estado Mayor de la Defensa ha subrayado que la presencia de su máximo jefe operativo "muestra la solidez de los vínculos entre ambos países y su compromiso compartido en favor de una Europa más fuerte, unida y cohesionada".