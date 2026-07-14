Leire Díez cobró del PSOE 43.225 euros en su cuenta personal a través de sociedades interpuestas, según la UCO

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha cifrado en 43.225 euros lo que Leire Díez habría cobrado del PSOE por diversos medios indirectos, supuestamente como muñidora al servicio del partido, según el último informe elevado por los investigadores al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga la trama de corrupción urdida en torno al partido socialista.

En un informe elevado al juez, la UCO refiere pagos del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver en 2024 y 2025 por diversos conceptos, utilizando sociedades intermedias y siempre con un origen en una factura girada al PSOE.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver han sido llamados a declarar como investigados por el juez Pedraz el próximo 9 de septiembre.

Zarrías habría abonado a Leire Díez cuatro transferencias de 4.000 euros cada una como supuesta nómina de la firma Zaño Sociedad Consultora, entre junio y septiembre de 2024 y sin cadencia mensual. El total percibido por esta vía es de 16.000 euros. Para la Guardia Civil "estas nóminas percibidas por Leire Díez habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE. El dinero fue a parar a una cuenta familiar de Kutxabank que Leire Díez comparte con su pareja.

El requerimiento de información en el PSOE llevado a cabo por los agentes dio como resultado el hallazgo de cuatro facturas giradas al partido por Zaño, cada una de 7.500 euros más IVA, según un contrato de servicios de Zarrías a su partido. Esos pagos se hicieron también en la segunda mitad de 2024, entre agosto y noviembre, con una "proximidad temporal" que hace sospechar a la UCO de una conexión entre los ingresos que del PSOE recibía Zaño y los pagos que esa firma hacía a Leire Díez.

Un pago grueso

La Guardia Civil reseña en su informe una transferencia mayor, y de una sola vez de la firma Oliver Gruppe SL, que vincula al abogado Ismael Oliver Romero, primer letrado de Koldo García en la causa por corrupción que le ha llevado a la cárcel junto al exministro José Luis Ábalos. En este caso se trata de una transferencia de 27.225 euros.

Según la investigación de la UCO, ese dinero habría llegado a Leire Díez después de pasar por dos sociedades: el PSOE pagó la misma cantidad a la firma estudio Jurídico I. Oliver & Partners el 26 de febrero de 2025. Luego, la sociedad limitada Oliver Gruppe habría pagar los referidos 27.225 euros a la agente socialista.

La UCO recuerda al juez que Leire promovió en el PSOE que se pagara a dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. En el primer caso "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire", dice el informe policial.

Digital próximo

El caso de Teijelo, con un flujo de dinero de 125.000 euros, es explicado en el dosier como un "instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a suifragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal."

Llama la atención de los guardias el que ese flujo d dinero rondara la misma fecha de febrero de 2025 en que el PSOE hizo pagos a una de las sociedades del letrado Ismael Oliver.

El informe elevado al juez habla también de pagos promovidos por Leire Díez al digital Crónica Libre, a través de la sociedad limitada IKI COMMUNICATIONS, puesta al servicio del PSOE por el empresario Javier Pérez Dolset.

El pretexto utilizado para los pagos fue la campaña de las Elecciones Europeas de 2024.