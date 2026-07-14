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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

Galería | Las imágenes de la sesión de este martes, 9 de junio, del juicio de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz

Galería | Las imágenes de la sesión de este martes, 9 de junio, del juicio de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz / Archivo

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Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

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