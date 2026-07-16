Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Bous al carrer'Final del MundialCoste de la vidaPablo LópezCrisis empresa citrícola
instagramlinkedin

Ley de amnistía

Aznar, tras conocerse el aval europeo a la amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"

El expresidente alerta de que la "unidad" de los países de la UE es la base fundamental de la institución

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España).

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"En un día como hoy, conviene recordar que la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha sentenciado el expresidente del Gobierno José María Aznar a los pocos minutos de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respalda que se puedan amnistiar los delitos de malversación.

En un foro del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) celebrado en Madrid, Aznar ha advertido que "cuando se ataca la integridad nacional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Ante líderes de la derecha europea y latinoamericana, el expresidente ha apuntado que "la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son el cimiento de la unidad de Europa". Unas palabras que, sin criticar la sentencia del TJUE, ponen en alerta sobre el fallo que avala la aplicación de la ley de amnistía.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
  2. De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
  3. El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
  4. Crisis de una citrícola de Castellón: sus instalaciones van a subasta
  5. Accidente de tráfico en Onda al impactar un coche contra una caseta
  6. ¿Hasta cuándo durará el episodio de calor extremo en Castellón?
  7. El CSIC advierte que las brisas marinas pierden fuerza en Castellón y complican las olas de calor
  8. Castelló baraja cambiar la ubicación de la pantalla gigante para la final del Mundial: ¿qué alternativa es la favorita?

De 98 candidatos del mundo a solo tres elegidos: quién es quién en la nueva edición de CeramicRes

De 98 candidatos del mundo a solo tres elegidos: quién es quién en la nueva edición de CeramicRes

La afición argentina de Castelló celebra la victoria frente a Inglaterra

La reacción de la Vilavella a evitar los 'bous' el 12 de agosto: "No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo"

La reacción de la Vilavella a evitar los 'bous' el 12 de agosto: "No cambiaremos nuestro toro por ningún eclipse del mundo"

Los veterinarios coinciden: el 77% de los españoles teme no saber cuidar a su mascota cuando envejezca

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

Reservan varios hoteles en Peñíscola con una tarjeta bancaria de otra persona y acaban detenidos

Reservan varios hoteles en Peñíscola con una tarjeta bancaria de otra persona y acaban detenidos

La pérdida de la sotana

La pérdida de la sotana

Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón

Tráfico en Castellón: La DGT informa de cortes de carril por obras en varias carreteras de Castellón
Tracking Pixel Contents