El PP resta importancia al fallo del TJUE e incide en que Sánchez "cambió poder por impunidad": "El debate nunca fue solo jurídico"

El PP ha mostrado su "respeto absoluto" al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía en los casos de malversación y también en los delitos de terrorismo. Ahora bien, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha rebajado la importancia de esta decisión, pese a ser emitida por la máxima instancia judicial de la UE, al considerar que "se circunscribe a un análisis muy concreto". Además, asegura que "el debate nunca fue solo jurídico" y ha cargado contra Pedro Sánchez por "cambiar poder por impunidad" y contra la "gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo".

Con la pelota de vuelta en el tejado del Tribunal Constitucional, que deberá analizar el fallo del TJUE para pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos, Tellado considera que la decisión de este jueves, largamente esperada, es "un paso más en un largo recorrido judicial" en el que lo único que pueden hacer es "respetar todas las decisiones de los tribunales". "Los demócratas respetamos las sentencias siempre", ha asegurado para afear las críticas del Gobierno a los jueces tras las sentencias por casos de corrupción.

No obstante, los conservadores tratan de minimizar la importancia de este fallo y Tellado ha recalcado que se trata de un "análisis muy concreto" y fuentes del PP inciden en que "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la Ley de Amnistía". Sin embargo, fue ya el TC quien declaró la constitucionalidad de la norma y que el TJUE se ha pronunciado solo sobre aquellas cuestiones que le han solicitado los tribunales españoles a través de varias cuestiones prejudiciales.

Pese a todo, los populares tratan de recolocar el debate, alejándolo del plano judicial, dado el fallo del TJUE, y volver a llevarlo a la arena política. "El debate nunca fue solo jurídico", ha sostenido Tellad que, dejando a un lado la constitucionalidad de la norma o su encaje en el ordenamiento jurídico europeo, apuntan a que el debate es "si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura". "Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad", ha aseverado.

Ataques al independentismo

"Eso siempre será moralmente inaceptable", apuntan fuents del PP tras criticar que Sánchez se sumara al carro de la ley de amnistía "contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles". Es en este punto cuando también Tellado ha arremetido contra los partidos nacionalistas, pese a sus acercamientos a Junts: "Ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo. No se elimina su responsabilidad política".

E, incluso, aseguran que "diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico". No obstante, recuperan las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre pasar página y aseguran que es hora de "abrir un nuevo tiempo" en el que se hable de vivienda, sanidad, fiscalidad o seguridad.