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Actividad parlamentaria

El Gobierno activa la tramitación en el Congreso de la ley para condonar la deuda autonómica y atar a ERC

El Ejecutivo solicita debatir las enmiendas a la totalidad de PP y Vox el próximo jueves en la Cámara Baja

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Oriol Junqueras, presidente de ERC, en Moncloa en enero de este año.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Oriol Junqueras, presidente de ERC, en Moncloa en enero de este año. / José Luis Roca / EPC

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Ante lo que se vislumbra como un final agónico de legislatura, el Gobierno trata de mantener atados a uno de sus socios más fiables, ERC, con quien tiene varios acuerdos sellados que aún no se han materializado. Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado incluir en el pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves el debate de totalidad del proyecto de ley para condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Este primer paso de la tramitación parlamentaria saldrá adelanta después de que Junts anunciara este mismo jueves su predisposición a permitir la negociación.

Con los republicanos demandando desde hace meses dotar de contenido a la legislatura, Sánchez ha activado los mecanismos para tratar de aprobar el proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, con el que se regularía la absorción, por parte del Estado, de algo más de 83.000 millones de deuda pública contraída por las comunidades autónomas.

ERC llevaba tiempo presionando para poner fecha a este primer debate. Sin embargo, el endiablado calendario electoral, con citar con las urnas en Andalucía, Aragón Extremadura y Castilla y León han ido retrasando la cita. Ahora, a las puertas del verano, y en un pleno en el que también se votará el real decreto con medidas ante la guerra de Irán y, por segunda vez, la senda de estabilidad que fue rechazada esta semana, el Ejecutivo ha decidido incluir el debate de las dos enmiendas a la totalidad, presentadas por PP y Vox, para poder iniciar ya los trabajos en comisión.

Buscar entendimientos

Este mismo viernes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha hablado de la necesidad de sostener al Gobierno hasta el final de la legislatura por "responsabilidad", pero también para "intentar culminar muchas cuestiones fundamentales". La primera que ha mencionado ha sido la condonación de la deuda del FLA. Después ya ha hablado de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico e, incluso, de unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido en este punto cuando Junqueras ha hecho un llamamiento directo a Junts y a los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, para buscar unos entendimientos que permitan seguir avanzando hasta el último día. En este sentido, ha hablado de conformar "una mayoría que permita conquistar todas estas cuestiones" y en la que no se puede "prescindir" de ninguno de los aliados. Junts ya ha avisado de que facilitará este primer trámite, aunque el secretario general del partido, Jordi Turull avisó este jueves de que intentarán que en la tramitación posterior se eleve el porcentaje de condonación.

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El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros establece una condonación para Catalunya de más de 17.100 millones de euros. No obstante, en términos absolutos, Andalucía es la comunidad a quien se le puede perdonar una mayor cantidad de deuda autonómica (18.791 millones) y le siguen la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644).

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Fuente: El Periódico

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