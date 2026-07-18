Josep Borrell: "Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo"

Presidente del Parlamento Europeo, vicepresidente de la Comisión Europea, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ministro de Exteriores con Pedro Sánchez, ministro de Obras Públicas con Felipe González, y secretario de Estado de Hacienda en ese mismo gobierno. Pocos políticos acreditan una trayectoria tan dilatada. El hoy presidente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), el socialista Josep Borrell, es uno de los políticos con mayor reconocimiento en España y Europa.

La conversación con él comienza recordando su infancia en un pequeño pueblo del Pirineo leridano, donde con diez años hubo de colaborar en la panadería de su familia, y su juventud, cuando tras hacer el preuniversitario en Barcelona se trasladó a Madrid para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica.

En un escenario internacional de incertidumbre y a las puertas de un nuevo orden mundial, el diálogo pronto dirige su interés hacia cuestiones de la geopolítica actual: “La Unión Europea no fue pensada para funcionar en el mundo de hoy porque fue pensada para construir la paz entre los europeos”. Pronto aflora la relación de desconfianza hacia Europa que está marcando el segundo mandato de Donald Trump, que se niega a brindar a sus aliados europeos la protección militar que Washington ha prestado durante décadas: “Hubo un tiempo que Estados Unidos tenía 300.000 soldados desplegados en Europa. Ahora solo tiene unos 90.000, pero 35 bases perfectamente equipadas”.

Partidario de que Europa, en la actual coyuntura, construya su propia seguridad, Borrell se muestra muy partidario de aumentar el gasto en defensa “pero no como pide Trump, que es una imposición exorbitada de un señor que se cree el rey del mundo”. “Ha hecho bien Pedro Sánchez en no aceptarlo, pero sí más que el uno y pico por ciento raquítico que teníamos (en defensa) antes de la guerra de Ucrania”. Elogia al Ejecutivo en este aspecto, pero le afea que no tenga Presupuesto: “Una democracia parlamentaria no debería vivir sin presupuesto porque la Constitución manda que los tengas, y eso es un punto débil”.

Su conocimiento de la realidad internacional se hace patente cuando habla de grandes conflictos como el de Rusia y Ucrania, en Europa del Este, al que ve difícil solución: “Putin quería tomar el control político de Ucrania y que Ucrania fuese como una segunda Bielorrusia, un país títere; el escenario es el de continuidad de la guerra hasta que llegue una especie de solución a la Corea, con una línea de demarcación -no hay paz, tampoco hay guerra- y los dos frente a frente vigilándose mutuamente”.

En otra guerra, la de Oriente Próximo, Borrell atribuye a la diplomacia europea un alto grado de responsabilidad: “Europa ha quedado a la altura del betún en este conflicto, y en eso el Gobierno español ha sido muy activo, desmarcándose claramente y exigiendo desde el principio que Europa limitara la forma en que Israel estaba tomando represalias por los ataques terroristas, que por supuesto hay que condenar”.

El exjefe de la diplomacia europea considera que se trata del intento de liquidar a un pueblo para ocupar su territorio, y sentencia que “el alma de Europa, y sus principios, están enterrados bajo las ruinas de Gaza”.

Diálogo PP-PSOE

En clave nacional y en relación a las alianzas del Partido Popular para alcanzar gobiernos autonómicos, el político catalán hace la siguiente reflexión: “me preocupa que no dejemos al PP más opción que la de formar gobiernos de coalición con Vox y hacer muchas concesiones en las comunidades autónomas. Si decimos que tener a Vox en un gobierno es algo que hay que intentar evitar por todos los medios, no nos debería dar igual un Gobierno del PP en minoría, dejándole gobernar, absteniéndose, que un gobierno que llegue al poder con la mochila de las concesiones a Vox”.

Josep Borrell apela al diálogo entre PP y PSOE, que “lamentablemente no existe” y sostiene que, tras el procés, "este Gobierno consiguió la investidura gracias a conceder una amnistía. No nos engañemos. Las cosas son como son, se le pidió la amnistía a cambio del voto y la dio”.

Cataluña

Borrell se detiene en Cataluña, su tierra, para rechazar la financiación singular “por la forma en cómo se ha hecho”. “Ni PSC ni ERC tienen poderes para pactar nada sobre cómo se gestionan los impuestos. Esto es competencia del Gobierno central, que no estaba en el pacto. A no ser que estuviera sin estar”, ironiza.

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Preguntado sobre si el independentismo catalán puede volver a entrar en ebullición, el veterano político cree que “debajo de las cenizas siguen las brasas” y que “cuando las circunstancias se den volverá a entrar en ebullición porque no hemos hecho el trabajo necesario para convencer a la mayoría de los catalanes que la independencia es algo que no va a ocurrir; el Gobierno central no hace lo necesario para explicar por qué eso no es verdad”. “Tendríamos que conseguir que hubiese un número suficiente de catalanes que entendieran que ser parte de España no es un saqueo, hay que cambiar el relato”, concluye.

Fuente: El Periódico de España