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Tensión Política

El PP pide la comparecencia de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil por presuntas presiones políticas a mandos

Los populares reclaman explicaciones por las supuestas presiones denunciadas por un mando del Instituto Armado y exigen conocer si Interior abrió una investigación interna

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita los stands de Policía Nacional y Guardia Civil en la Feria AULA 2024, en IFEMA Madrid, a 9 de marzo de 2024, en Madrid (España). Esta visita se produce justo un día después de que el Gru

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita los stands de Policía Nacional y Guardia Civil en la Feria AULA 2024, en IFEMA Madrid, a 9 de marzo de 2024, en Madrid (España). Esta visita se produce justo un día después de que el Gru / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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Europa Press

El Partido Popular ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, para que den explicaciones por las presuntas presiones de carácter político denunciadas por un mando del Instituto Armado y publicadas en los últimos días por distintos medios de comunicación.

Además, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha presentado una batería de preguntas parlamentarias para conocer si el Ministerio del Interior o la Dirección General de la Guardia Civil han abierto alguna investigación interna sobre estos hechos, si el ministro tenía conocimiento de las presuntas presiones y qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para evitar que se repitan situaciones similares.

Según sostiene el PP, las informaciones conocidas apuntan a que se habrían dado instrucciones de carácter político para impedir la representación de la Guardia Civil en los actos institucionales con motivo del Día de la Comunidad de Madrid de 2025. En concreto, dichas presiones habrían sido denunciadas por el general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora.

Los 'populares' consideran que estos hechos son de "enorme gravedad", al entender que podrían evidenciar una "utilización partidista" de la cadena de mando de la Guardia Civil y un intento de condicionar la representación institucional del cuerpo "en función de intereses políticos".

Por ello, reclaman que Grande-Marlaska explique en sede parlamentaria si conocía estas presuntas actuaciones, quién dio las órdenes y qué medidas piensa adoptar para garantizar que "nunca más se utilicen las instituciones del Estado al servicio de los intereses partidistas del Gobierno".

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El PP enmarca estas informaciones en los "escándalos" que, a su juicio, rodean a la dirección política de la Guardia Civil y alude a la investigación judicial que afecta a la directora general del cuerpo y al director adjunto operativo (DAO), asegurando que ambos están siendo investigados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en relación con la denominada trama de las "cloacas del PSOE".

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