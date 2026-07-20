Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Galería celebración del MundialNueva ola de calorFallece en plenos festejosFIBAbuela de Lamine Yamal
instagramlinkedin

Begoña Gómez, en el banquillo

La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

La Audiencia Provincial eliminó la apropiación indebida y la corrupción en los negocios

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado / Nacho García

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La decisión de la Audiencia de la Audiencia Provincial de Madrid de acoger parcialmente el recurso de Begoña Gómez y anular dos de los delitos por los que el juez Juan Carlos Peinado la ha sentado en el banquillo --el de apropiación indebida y corrupción en los negocios-- ha obligado al magistrado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral que tendrá que celebrarse ante un jurado.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado, que se queja de haber tenido que reclamar el auto tras haber tenido conocimiento de su contenido "por la prensa", señala que debe volver a dirigirse a las partes "al haberse revocado parcialmente" su decisión inicial.

Por ello, con respecto a Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, se deben presentar nuevos escritos de conclusiones provisionales tanto por parte de la acusación popular como de la defensa, la Fiscalía y la acusación particular (la Universidad Complutense de Madrid) en un plazo de cinco días. La resolución no dice nada de las medidas cautelares que fueron levantadas por la Audiencia ni de la devolución del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

Situación de Barrabés

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España).

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la Audiencia Provincial acordó dejarlo fuera del juicio ante un jurado al eliminar en su caso el delito de tráfico de influencias, pero Peinado debe continuar la investigación contra él por el procedimiento ordinario. Ello porque con respecto a este empresario, la Audiencia Provincial concretaba en su auto que subsiste "la existencia de indicios que permiten presumir que pudo haber resultado beneficiado en la contratación pública y en la adjudicación de determinados contratos".

Dicha "eventual situación de beneficio vendría, en su caso, vinculada a las cartas remitidas por Begoña Gómez Fernández en el marco de los expedientes de contratación pública", añadía la resolución, y este párrafo lo vuelve a reproducir Peinado en su auto, que tiene fecha del pasado domingo 19 julio. A ello se suma una segunda causa que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió contra él el pasado mes de junio por presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de a UE en relación con algunas adjudicaciones realizadas por la empresa pública Red.es.

¿Qué pasa ahora en el caso de Begoña Gómez?

¿Qué pasa ahora en el caso de Begoña Gómez? / EP

El pasado 16 de julio, y tras varios días de deliberaciones la Audiencia Provincial acordó mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado pese a eliminar dos de los delitos que se le imputaban, manteniendo la prevaricación y el tráfico de influencias.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, los magistrados levantaron las medidas cautelares impuestas por Peinado - tanto a Gómez como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez- lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial. No obstante, la Audiencia mantiene la obligación de que ambas permanezcan localizables y a disposición de la Justicia mientras continúa el procedimiento.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El FIB deja un Benicàssim a medio gas en pleno verano: 'Facturamos entre un 50% y un 60% menos que un fin de semana normal
  2. Panoramic invertirá 150 millones para crear más de 500 viviendas en Moncofa: terminada la primera fase
  3. Cortes de luz programados para el lunes en Castellón. Encuentra aquí las localidades afectadas
  4. Un tractor 'desaloja' las sillas y sombrillas abandonadas para reservar sitio en las playas de Orpesa
  5. Castelló sufre su noche más cálida en 115 años
  6. Dos aldeas de Castellón, sin cobertura para llamar al 112 ni recibir alertas de emergencia: 'Estamos dejados de la mano de Dios
  7. El hijo que estranguló a su padre hasta la muerte para robarle en su masía de Vall d'Alba
  8. Treinta años de FIB: 135.000 asistentes y un festival que ya apenas sale del recinto

Vídeo: La campaña de abonos del Villarreal CF inicia las reubicaciones

Compromís critica la falta de credibilidad del gobierno de Castelló en la pantalla acústica del Recinto Ferial

Compromís critica la falta de credibilidad del gobierno de Castelló en la pantalla acústica del Recinto Ferial

La Comunitat Valenciana participará en el primer estudio español para predecir riesgo personalizado de cáncer de mama

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

Cortes de luz el martes en Castellón: Descubre las localidades afectadas

Cortes de luz el martes en Castellón: Descubre las localidades afectadas

Sis metres d'altura i 1.500 quilos: la bèstia articulada de Vila-real que conquerirà Sagunt a Escena

Sis metres d'altura i 1.500 quilos: la bèstia articulada de Vila-real que conquerirà Sagunt a Escena

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026
Tracking Pixel Contents