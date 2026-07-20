Ferraz cierra la primera ronda de las primarias satisfecha de la difícil victoria de Reyes Maroto en Madrid

Ferraz cierra satisfecha la primera ronda de las primarias para elegir candidatos autonómicos y locales para mayo de 2027. Sobre todo, por la victoria de la exministra y actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ganó el domingo por la tarde las primarias del PSOE para repetir como candidata municipal con 1.045 votos (el 55,4%) frente a los 841 de Enma López (44,6%). Maroto se convierte así en la primera candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid que lo es dos veces seguidas en más de 30 años. El último fue Juan Barranco, que fue cabeza de lista en 1991 y repitió en 1995. Desde 1999, el PSOE ha cambiado cada cuatro años su cabeza de cartel, con lo que ha padecido una importante falta de continuidad.

Los candidatos oficialistas ganaron también en las primarias de Torrelavega (Cantabria), con Agustín Molleda, y en las de Ferrol (A Coruña), con Ángel Mato. Eso sí, la dirección del PSOE de Asturias no ha podido evitar una segunda vuelta en Oviedo ya que tres candidatos consiguieron los avales y ninguno superó el 50%. Volverán a enfrentarse en las urnas el próximo domingo el secretario general de las Juventudes Socialistas del Principado, Sergio Llera, y el director general del Gobierno regional Enrique Rodríguez. El favorito para ganar es Llera, apoyado por la dirección socialista.

La batalla de Madrid fue, sin embargo, la más importante. Se enfrentaban en la capital la exministra de Industria elegida por Pedro Sánchez en 2023 para ser candidata y la díscola Enma López, portavoz adjunta en el Ayuntamiento y hasta hace menos de un mes miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. López anunció -dos días antes del Comité Federal que iba a aprobar el calendario de las primarias- que iba a presentarse contra Maroto en una entrevista en El País. Y lo hizo sin hablarlo previamente ni con su secretario general regional, el ministro Óscar López, ni con la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que dirige la Ejecutiva a la que pertenecía.

Las concejalas Reyes Maroto (izquierda) y Enma López (derecha), en el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid. / D. Vitores / Europa Press

Este movimiento sorpresivo provocó un choque importante con Ferraz. Como adelantó EL PERIÓDICO, la dirección nacional socialista le trasladó que su comportamiento había sido ´"muy desleal", con lo que se vio forzada a dimitir. A partir de ahí, Enma López construyó una campaña en la que se presentó como la candidata contra el aparato y el establishment, a pesar de que ella misma había formado parte de la dirección hasta dos días antes. Para su campaña, contó con el apoyo de algunos concejales -muy pocos- y con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Ferraz, el aparato regional y, sobre todo, el local cerraron filas con Maroto en una campaña que se volvió difícil. Finalmente, la exministra ha sacado 10 puntos a López., una ventaja mayor de la esperada inicialmente. "Hemos apretado todos; también López, porque ella ha contado con dos secretarios de distrito [de 22] y con el delegado del Gobierno", resumían desde el PSOE-M en conversación con este diario.

Ferraz siguió muy de cerca y con mucho interés la campaña. De haber ganado Enma López, su victoria habría sido una desautorización para el propio Pedro Sánchez y para las direcciones nacional y regional. El debate de las dos candidatas el pasado jueves fue mejor de lo esperado para Maroto. Y López cometió, sin embargo, algunos errores, al defender propuestas próximas a las tesis del PP, según fuentes socialistas.

Baja participación

Los partidarios de López achacan su derrota al "poder del aparato local" y "al verano, con la mitad de la gente de vacaciones". De hecho, la participación ha sido de un escaso 35%. En el otro lado argumentan que si los partidarios de la portavoz adjunta estaban de vacaciones, gran parte de los de Reyes Maroto también, con lo que las fechas han podido afectar a las dos por igual.

A partir de ahora, habrá que ver en qué lugar queda López. De momento, sigue siendo la portavoz adjunta de Maroto en el Grupo Municipal Socialista. La portavoz la acusó la semana pasada públicamente de haber sido "desleal" con el partido. Además, la exministra ya sugirió en la entrevista que dio a este periódico que no contará con ella porque "defendemos proyectos distintos".

Fuente: El Periódico