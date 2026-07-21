Tribunales
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros
El artista reclama que la política se retracte por unas declaraciones sobre la denuncia archivada en su contra y amplía su ofensiva judicial con una querella contra varios periodistas de elDiario.es
EFE
El cantante Julio Iglesias ha presentado en el Tribunal Supremo una demanda por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal" contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha solicitado que le indemnice con 50.000 euros por daño moral.
La defensa del cantante continúa así su batalla legal contra la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En su demanda, a la que ha tenido acceso EFE, reclama que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.
En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas del diario.es -medio que reveló la existencia de la denuncia contra Iglesias-, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.
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