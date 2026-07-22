Hacienda evita poner fechas para la cesión del IRPF a Cataluña e insiste en un modelo extensible a todas las comunidades

El ministro de Hacienda, Arcadi España, encara los últimos días del curso político con una multitud de carpetas sobre la mesa que van desde la financiación autonómica, con un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fijado para el próximo 29 de julio, la tramitación de la condonación parcial de la deuda a las comunidades que se votará este jueves en el Congreso y la elaboración de los Presupuestos que pretende llevar pronto al Consejo de Ministros. Una abultada actividad que asume con optimismo, pese no contar ahora mismo con la garantía de los apoyos necesarios tanto para la financiación como para las cuentas públicas. A ello se suma el acuerdo para la cesión del IRPF a Catalunya, que el titular de Hacienda ha enfriado durante una entrevista este miércoles en ‘RNE’ al evitar poner fechas.

“No puedo poner fechas, lo que falta es ir avanzando en el trabajo en red de la Agencia Tributaria”, ha apuntado sobre el IRPF en el marco del café para todos. “Lo acordado es avanzar en que el conjunto de las comunidades autónomas tengan más capacidades normativas y que la Agencia Tributaria trabaje en red con las agencias tributarias de las comunidades” ha explicado. En línea con los planteamientos de su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, quien mostró resistencias a la propuesta de ERC, el ministro ha insistido en que la intención del Gobierno central pasa por dotar de “mayores competencias para todas las comunidades”.

Sin concretar calendarios ni reformas, Arcadi España tampoco ha entrado en la reforma que tiene en el cajón ERC para que Catalunya recaude el IRPF. Los socialistas no se cierran a que se incluyan enmiendas en la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), aunque su tramitación parlamentaria está lejos de contar con los apoyos necesarios. Antes de enviarse al Congreso, deberá tener luz verde en el CPFF, donde basta con el único apoyo de la Generalitat de Catalunya, y aprobarse en el Consejo de Ministros, ya a la vuelta del parón estival.

Entre las principales novedades de la reforma propuesta por el Gobierno se encuentra la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios y que todos los territorios incrementen su capacidad tributaria.

Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Senda de déficit

En Hacienda insisten en que el nuevo modelo acarreará “más recursos para todas las comunidades autónomas sin excepción, incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado”. Concretamente, se establece una aportación adicional total de 20.975 millones de euros.

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Además del proyecto para la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas, el Congreso debatirá por segunda vez la senda de déficit en su último pleno de este jueves antes de las vacaciones. Se trata de la misma que ya se tumbó con los votos de PP, Vox y Junts, aunque el ministro de Hacienda ha puesto el foco sobre todo en los populares varíen su posición porque “5.000 millones de euros más de margen fiscal es bueno para los ciudadanos". "El PP piensa en cómo erosionar al Gobierno en vez de en cómo mejorar la vida de los ciudadanos", reprochó, aunque avanzando que si vuelve a rechazarse el Gobierno seguirá adelante con su intención de presentar las cuentas públicas el próximo mes de otoño.