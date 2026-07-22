PSOE y Sumar pactan un decreto de vivienda que amplía la prórroga de alquiler a los contratos de hasta junio de 2028

PSOE y Sumar pactan en el seno del Gobierno un texto inicial del decreto de vivienda que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, según confirman ambas partes de la coalición. La propuesta contempla una "prórroga reforzada" del alquiler, que permitirá alargar dos años más aquellos arrendamientos que venzan antes de julio de 2028, ampliando seis meses más el plazo que se incluyó en el primer decreto de prórroga, impulsado por Sumar y que decayó en primavera. El texto deberá negociarse ahora con el resto de grupos parlamentarios para incluir sus propuestas y asegurar los votos para su convalidación en el Congreso, prevista para la vuelta del verano.

Fuentes del ala minoritaria de la coalición confirman este acuerdo, adelantado por El País, y apuntan a que los contrarios que expiren hasta el 30 de junio de 2028 podrán acogerse a esta congelación del precio del alquiler, algo que "amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida". En total, teniendo en cuenta el primer decreto de marzo que estuvo en vigor durante varias semanas, cifran en un millón y medio de hogares los potenciales beneficiarios, lo que incluye a cuatro millones de personas.

Desde el Ministerio de Vivienda destacan que "la prioridad" ahora es "lograr un acuerdo" con el resto de formaciones políticas para que el real decreto ley tenga los apoyos necesarios en el Congreso, después de que Junts tumbara la prórroga el pasado abril, reclamando incluir medidas como la desgravación de hipotecas y alquileres del IRPF o el IVA franquiciado a pequeños autónomos. Unas propuestas que, asumen en el Gobierno, serán incorporadas en el texto final. "El objetivo" es, para el ala socialista, "que todos los grupos se sientan representados".

Bonificaciones en el IRPF

El decreto de vivienda anunciado el Gobierno hace un mes se aprobará la semana que viene y además de la prórroga de los contratos de alquiler, prevé incluir la subida del IVA al 21% de los pisos turísticos o la regulación de los alquileres de temporada para limitar este tipo de contratos a supuestos suficientemente justificados. Además, el texto pactado en el Gobierno incluye la obligación de que los contratos de alquiler sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler, según confirman desde el Ministerio de Vivienda.

El borrador del texto ha sido en las últimas semanas objeto de negociación entre PSOE y Sumar, que han incorporado algunas de las peticiones de Junts. El plan pasa por "abrir la negociación" con los grupos una vez que cierren el acuerdo en el Ejecutivo. Lo previsible es que la votación en el Congreso sea en la primera semana de septiembre

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