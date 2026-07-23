El Congreso reforma su reglamento para facilitar que ERC o Junts tengan grupo parlamentario en el futuro

La noche de las elecciones generales suele dejar una infinidad de datos sobre la mesa. Obviamente, el más relevante es qué candidato tiene los números para gobernar. Luego, ver qué equilibrios de poder se dibujan. En la izquierda, en la derecha, en Catalunya o en el País Vasco. Y entre los últimos datos que se analiza, pero quizá de los más relevantes, es si los partidos pequeños cumplen los requisitos para tener grupo parlamentario propio. En 2023, ni ERC ni Junts alcanzaron los mínimos necesarios y fue necesaria una argucia para concedérselo. Este jueves, el Congreso ha aprobado una reforma del Reglamento para facilitarles este paso en un futuro.

Con unos comicios previstos a menos de un año, varios de los socios del Gobierno registraron en mayo una reforma del Reglamento para rebajar los requisitos exigidos para tener grupo parlamentario propio. PP y Vox se han opuesto de manera sistemática, criticando que se vuelva a conceder privilegios a una minoría y que se esté sobredimensionando el poder de estas formaciones. No obstante, PSOE y Sumar han apoyado en todo momento la exigencia de sus aliados.

La modificación

Este jueves, ha sido el 'sí' del bloque de la investidura el que ha aprobado la modificación. Hasta ahora, la norma interna de la Cámara Baja establecía que no se podría formar un grupo parlamentario con menos de 15 diputados, salvo por una gran excepción: tener cinco escaños y haber logrado el 15% de los votos en todas las circunscripciones en las que se presenta el partido o el 5% de los votos a nivel nacional.

En 2023, ERC y Junts tenían los cinco escaños, pero el porcentaje de voto en Cataluña, donde tenían papeletas, estaba por debajo del 15% y se quedaban muy lejos del 5% nacional. Esto se solucionó con un 'préstamos de diputados' por parte del PSOE y ahora se ha buscado una reforma más a largo plazo: se mantiene ese requisito de los cinco escaños mínimos, pero se rebaja a un 10% los votos mínimos que se deben cosechar en las circunscripciones en las que se han presentado o un 3% de los emitidos a nivel nacional.

De esta forma, ambas formaciones parecen tener garantizado el tener un grupo parlamentario propio. En las cinco elecciones generales celebradas en los últimos diez años, ERC siempre ha estado por encima del 10% de los votos en Cataluña, siendo su mínimo el 13,16% de los comicios de 2023 y su techo un 24,73% que logró cuando se instalaron las urnas por primera vez en 2019. Lo mismo le ocurre a Junts y las anteriores denominaciones que ha tenido en la última década, aunque en su caso los resultados siempre han superado el 10% por dos o tres puntos porcentuales.

El texto también fue impulsado por diputados de Podemos, Compromís y BNG, que aún tienen difícil alcanzar esos requisitos. Y fuera de esta jugada se han quedado EH Bildu y PNV. Las dos formaciones vascas lograron en 2023 unos buenos resultados. Los aberzales obtuvieron el 24% de los votos en el País Vasco y el 17,3% en Navarra, donde obtuvieron un escaño que les permitió aventajar a sus rivales. Los jeltzales, por su parte, consiguieron el 24,04% en Euskadi. Ambos partidos han estado en las últimas convocatorias por encima del 15%.

La importancia de este cambio

Tener grupo parlamentario propio es de gran importancia, ya que supone una serie de ventajas políticas, como tener representación en todas las comisiones, tener un portavoz que asista a las Juntas, tener mayor tiempo de intervención en los debates, tener cupo semanal en la sesión de Control o mayores posibilidades para llevar al pleno iniciativas legislativas. Dentro del grupo mixto, todo esto hay que repartirlo entre todos los participantes.

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Además, según el artículo 28 del reglamento del Congreso, los grupos también perciben una subvención fija mensual de 30.346,72 euros y una variable en función del número de diputados de 1.746,16 euros mensuales por parlamentario. Por último, solo teniendo grupo propio se puede acceder al cobro de las subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña.