CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera
Su asistente en Moncloa le advierte por escrito que mantener la restricción sobre un derecho fundamental reviste "extrema gravedad"
Una semana después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno sigue sin devolver los pasaportes que incautó a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa como medida cautelar tras sentarlas ante un tribunal del jurado.
La defensa de la asesora, Cristina Álvarez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado reclamando la entrega inmediata del documento y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".
En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado José María de Pablo constata que la entrega del pasaporte a su cliente ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral.
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Fuente: El Periódico
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