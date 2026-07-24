Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restaurante Castellón apagónFichaje CD CastellónMuere ganadero Luis LópezOkupas en CastellónManzana albinegra y PérgolaERE cadena low cost
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, participa en la reunión operativa del Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, participa en la reunión operativa del Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo del gran dispositivo desplegado para combatir los incendios descontrolados en Madrid y Ávila es evitar que los tres confluyan, y ha advertido de que este viernes es un "día crítico" por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El ministro ha comparecido ante los periodistas tras la reunión celebrada en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid) para informar de la situación de los fuegos que, hasta el momento de su comparecencia, ya han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 3.000 en la Comunidad de Madrid. Más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan ya en estos tres incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica, ha explicado Marlaska.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
  2. Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
  3. Sigue la lacra de la okupación: otras tres viviendas en un barrio periférico de Castelló
  4. La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
  5. Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
  6. Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes
  7. Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC
  8. María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Vecinos de pueblos desalojados por los incendios, en el polideportivo de Villamanta (Madrid)

Vecinos de pueblos desalojados por los incendios, en el polideportivo de Villamanta (Madrid)

Javi Valle, el vila-realense de DAZN que cubrió su primer Mundial y vio el gol de Ferran a unos metros: "Ver a Messi y Cristiano en 24 horas sin dormir no tuvo ningún tipo de sentido"

Javi Valle, el vila-realense de DAZN que cubrió su primer Mundial y vio el gol de Ferran a unos metros: "Ver a Messi y Cristiano en 24 horas sin dormir no tuvo ningún tipo de sentido"

El sufrimiento de los camellos y los caballos en las pirámides de Giza impulsa un cambio que transformará el turismo en Egipto

El sufrimiento de los camellos y los caballos en las pirámides de Giza impulsa un cambio que transformará el turismo en Egipto

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Merz remodela su Gobierno para "atrincherar" a su debilitada coalición

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes

Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes
Tracking Pixel Contents