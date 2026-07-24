Caso Leire
El PP pide al juez del caso Leire que prohíba a la directora de la Guardia Civil poder supervisar a la UCO y vete su acceso a expedientes
Las acusaciones populares presentan una batería de nuevas diligencias que incluyen imputar al exdirector Leonardo Marcos
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Las acusaciones populares en el caso Leire, bajo la dirección letrada del PP, haN presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toda una batería de nuevas diligencias para impulsar este procedimiento, que tiene entre sus imputados a la directora general de la General de la Guardia Civil, Mercedes González y al jefe operativo del cuerpo, Manuel LLamas.
Con respecto a ambos solicitan que se les prohíba "ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus 5 integrantes" que son quienes llevan el peso de las investigaciones en causas que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y fueron el objetivo de la presunta trama investigada en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez.
Igualmente, solicitan nuevas citaciones, que incluyen la del predecesor de González, Leonardo Marcos, que según la acusación debería ser igualmente imputado.
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Fuente: El Periódico
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