Puente traslada el incendio a la política: "La UME, el servicio de extinción de las CCAA del PP"

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

Así se expresó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales en un momento en el que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional para asumir el control de la lucha contra las llamas y España ha pedido ayuda a la Unión Europea, en concreto medios aéreos "de ala fija". Una petición a la que ya ha respondido Grecia con el envíó de dos aviones Canadair CL-415.

Los dos aviones Canadair que solicitó España en 2025 a la Unión Europea para la extinción de incendios del año pasado / Xurxo Martínez / EFE

Sus palabras las acompañó de un video en el que se hacía eco de las quejas de Bomberos Forestales Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en el que denunciaban -el pasado 22 de julio a las 11:14 horas- "la no activación" de sus efectivos para combatir el incendio ya declarado en Almorox. "Deberíamos ser 62 fecetivos (efectivos), pero la CM (Comunidad de Madrid) no contrata a todo el personal de extinción de incendios forestales. Estamos trabajando en nuestro centro de trabajo, pero no nos movilizan aunque lo solicitemos", critican dichos bomberos.

Esta queja valió al ministro para lanzar la crítica a la actuación de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, que está con un perfil bajo mediáticamente siguiendo los acontecimientos y el trascurrir de los incendios en varios puntos de la región.

Ayuso solicitó cerca de las 22 horas de este jueves la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias.

Pese a las críticas iniciales del delegado del Gobierno, Fran Martín, el ministro del Interior evitó entrar en este debate y, en declaraciones tras la reunión del CECOPI señaló que "en ningún momento discute" el Ejecutivo la petición sino que "el Gobierno Central lo que dice es actuar". "Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria y precisa, para eso está el Gobierno Central para asumirla".

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"Y como la asumimos inmediatamente y asumimos también en correspondencia aquella parte de que era imprescindible mantener una unidad de actuación como era la de la comunidad autónoma de Castilla y León, en concreto, del incendio de Burgos en Ávila. Pero inmediatamente el Gobierno Central, desde luego, lo que no hace es pararse ante una emergencia de este sentido, sino evidentemente asumir la responsabilidad desde el minuto uno, como creo que lo habéis podido observar", remachó Fernando Grande Marlaska, según informa Iván Gil.