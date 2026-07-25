Fuegos forestales
Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo
El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.
Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.
Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".
Fuente: El Periódico
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
- Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
- La Bonoloto deja en Castellón un primer premio de más de 380.000 euros
- El impresionante vídeo de un macrovertedero ilegal: avalancha de residuos en Castellón
- Castellón deja atrás la ola de calor, pero Aemet mantiene la alerta en la previsión
- Sigue la polémica de la okupación en Castelló: Vox culpa a Pedro Sánchez y exige la reforma de las leyes