Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Testimonios del incendioTania BañosPérez LlorcaVídeo capta origen incendioIncendio se aproxima a BetxíClaves de hoy incendio
instagramlinkedin

Entrevista en La Sexta

Rufián cierra la puerta a ser presidente del Gobierno: "Me tengo que presentar en Cataluña con ERC"

"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes", defiende el portavoz de Esquerra en el Congreso

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. / EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Barcelona

Gabriel Rufián ha descartado convertirse en candidato a presidente del Gobierno al frente de la coalición de izquierdas que propugna a nivel estatal, aunque sí ha lanzado un recado a su partido ante la posible tentación de buscarle un recambio. "Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo", afirmó el sábado en una entrevista en La Sexta, en la que insisitó en que Esquerra debe "tomar las riendas de ese frente", algo que la dirección republicana rechaza por completo.

Al portavoz de ERC en el Congreso le "consta" que en Cataluña "se está hablando para conseguir" ese frente de izquierda, y sostiene que, en caso de lograrlo, la fórmula podrá "ser humildemente imitada en otros sitios". "Creo que hay voces que se tienen que aglutinar", defendió Rufián, quien aseguró que si en algún momento se tiene que ir de la primera línea política, lo hará "con la conciencia muy tranquila".

"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes. Yo no estoy aquí para leer un dogma, sino para intentar ser útil", afirmó el dirigente de ERC tras advertir de que en su mano estaba "iniciar el debate sobre la izquierda, pero no determinar cómo se acaba". "Yo tengo mis valores, que son ser republicano. Votaría 'sí' en un referéndum de autodeterminación, soy progresista, feminista y ecologista (...). Pero, para mí, ser independentista es un estado transitorio. Yo quiero que Cataluña sea una república independiente si su gente lo quiere y quiero que eso sea posible, que se vote", aseguró.

Noticias relacionadas

No obstante, Rufián reconoció que no piensa igual que hace 10 años. "A mí lo que me choca es que choque que los políticos evolucionen y se adapten a la realidad. La hemeroteca está para mejorar y reflexionar. A mí no me duele decir que pienso diferente en muchas cosas", remachó.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Un vídeo capta el origen del gran incendio forestal de la Vall: se ve a un hombre saliendo del lugar corriendo
  3. Alerta en Onda: Confinan la ciudad y desalojan a los vecinos de la urbanización Montí por la proximidad de las llamas
  4. El drama personal que deja el incendio forestal en Artana: «Ya no tengo nada, ni casa ni ropa ni recuerdos»
  5. Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son
  6. Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
  7. Un incendio obliga a desalojar a los trabajadores de una empresa cerámica de l’Alcora
  8. Las imágenes de la desolación en la Vilavella

Solidaridad ante el incendio: «Ofrezco alojamiento y transporte para sacar a los animales si hace falta»

Solidaridad ante el incendio: «Ofrezco alojamiento y transporte para sacar a los animales si hace falta»

DIRECTO | Díaz Ayuso atiende a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado

Almassora refuerza el control contra los vertidos ilegales: 25 sanciones y multas de hasta 12.000 euros

Almassora refuerza el control contra los vertidos ilegales: 25 sanciones y multas de hasta 12.000 euros

Una carnicería de Onda: "Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento"

Una carnicería de Onda: "Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento"

El incendio de la Vall d'Uixó arrasa ya 7.200 hectáreas con un perímetro de 67 kilómetros

El incendio de la Vall d'Uixó arrasa ya 7.200 hectáreas con un perímetro de 67 kilómetros

¿Qué pasa con las citas médicas en la zona de Castellón afectada por el incendio de la Vall d'Uixó?

¿Qué pasa con las citas médicas en la zona de Castellón afectada por el incendio de la Vall d'Uixó?

Nules recomienda el uso de mascarilla por la presencia en el ambiente de humo y partículas del incendio

Nules recomienda el uso de mascarilla por la presencia en el ambiente de humo y partículas del incendio

Vídeo: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Puesto de Mando Avanzado de la Vall d’Uixó

Vídeo: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Puesto de Mando Avanzado de la Vall d’Uixó
Tracking Pixel Contents