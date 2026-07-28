Financiación autonómica
El Gobierno suspende el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este miércoles
El Ministerio de Hacienda pospone la reunión hasta el viernes 4 de septiembre tras la petición de las comunidades gobernadas por el PP
El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica.
El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades del PP y aplaza la celebración de la reunión al viernes 4 de septiembre. Desde el Departamento que dirige Arcadi España remarcan que llevan meses ofreciendo "vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica". "Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación", apuntan fuentes de este Ministerio.
En Hacienda les resulta "sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes", aludiendo al visto bueno avanzado desde el Gobierno canario que preside Fernando Clavijo (CC).
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda insiste en que "nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y de ahí que, fuentes del ministerio avanzan que "la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre".
Por su parte, el ministro de Hacienda sostiene que el cambio de fecha refleja la "buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova". España recuerda que la reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, según fuentes de Hacienda.
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Fuente: El Periódico
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