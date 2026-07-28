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Sánchez asegura que se ve "el final del túnel" con los incendios y avisa: "El negacionismo es el peor de los combustibles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de hacer balance

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de hacer balance / Mariscal / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se empieza a ver "el final del túnel" en la lucha contra los ocho grandes incendios que se mantienen activos en España, aunque ha admitido que las próximas horas y días serán claves, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que habrá una nueva ola de calor que dificultará las labores de extinción. Aplaudiendo la coordinación que ha existido en los últimos días entre las distintas administraciones, el jefe del Ejecutivo también ha querido avisar que el "negacionismo climático es el peor de los combustibles", en una clara referencia a las políticas de Vox.

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Fuente: El Periódico

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