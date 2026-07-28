Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Rueda de prensa de balance de Sánchez

Tellado sobre la comparecencia de Sánchez: "La gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, critica el "triunfalismo insultante" del presidente del Gobierno y alude a "tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) optó por un vídeo grabado de su secretario general, Miguel Tellado, para responder a la rueda de presa de balance del curso político ofrecida este martes en la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para el número dos de Alberto Núñez Feijóo, "la gente no quiere balances, sino que confiese y se vaya", afirmó, aludiendo a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE y al Ejecutivo.

En esa línea, Tellado apuntó a que el "balance real" de la ejecutoria del jefe del Ejecutivo se resumiría en dos datos: "Tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años", además de "un combo de corrupción integral y parálisis política".

La mano derecha del líder del PP vaticinó que la de este martes será la última rueda de prensa de balance de Sánchez, anticipando un cambio de Gobierno después de las elecciones generales del año que viene. "El tiempo de Sánchez se acaba: la cuenta atrás del cambio está activada", apostilló.

Tellado opinó que el presidente del Gobierno desplegó en su intervención, de casi dos horas de duración, "un triunfalismo francamente insultante". El propio, a su juicio, "de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad e inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción".

Además de en los escándalos de corrupción, Tellado puso el foco en su respuesta al presidente en el hecho de que el curso político que ahora termina concluyese en el Congreso de los Diputados "con dos varapalos parlamentarios bien sonoros". En alusión a la senda de estabilidad que tumbó el pleno recientemente y a la retirada, este mismo lunes por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del último decreto sobre vivienda al no tener garantizados los apoyos para convalidarlo en la Cámara Baja, algo que como es preceptivo se tiene que hacer en treinta días después de que el Consejo de Ministros de luz verde al decreto.

Noticias relacionadas

El secretario general del PP se refirió también a los incendios, para asegurar que su partido está "volcado como una piña" en ayudar a mitigar esos fuegos. "Desde nuestros gobiernos regionales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo y junto a los servidores públicos que tanto se están esforzando por poner fin a esta pesadilla cuanto antes", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
  3. Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
  4. Incumplen todas las restricciones: Se saltan el confinamiento y acceden a una zona evacuada en la Vall para jugar en un frontón
  5. La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
  6. El incendio de la Vall d'Uixó desde dentro: «Estábamos solos, sin medios aéreos, porque las condiciones atmosféricas desplomaron el humo al suelo»
  7. De estar jubilada a participar en el operativo de extinción del incendio: La madre de Violeta Mangriñán, agente medioambiental voluntaria
  8. Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son

Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos

Así está el incendio de la Vall d'Uixó: las últimas informaciones de los bomberos

Los vecinos de La Vall d'Uixó regresan a sus casas: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos"

Los vecinos de La Vall d'Uixó regresan a sus casas: "Está todo lleno de ceniza, humo y animales muertos"

Evolución del incendio de Castellón

El balance de los bienes afectados en el incendio de Castellón: fincas, edificaciones y parajes naturales

El balance de los bienes afectados en el incendio de Castellón: fincas, edificaciones y parajes naturales

Turismo contará con más de 1,54 millones de euros en 2027

Turismo contará con más de 1,54 millones de euros en 2027

La Fiscalía General abre expediente para investigar si se filtró información reservada a un diputado de Vox en Les Corts sobre una red de trata de Nules

La Fiscalía General abre expediente para investigar si se filtró información reservada a un diputado de Vox en Les Corts sobre una red de trata de Nules

El PSPV exige a Pérez Llorca que abandone el ‘no’ de Feijóo y negocie una financiación justa para la Comunitat

El PSPV exige a Pérez Llorca que abandone el ‘no’ de Feijóo y negocie una financiación justa para la Comunitat

Sanitat informará por SMS a los vecinos de las precauciones ante el humo del incendio y aconsejan beber agua embotellada a los vecinos de la Vilavella

Sanitat informará por SMS a los vecinos de las precauciones ante el humo del incendio y aconsejan beber agua embotellada a los vecinos de la Vilavella
Tracking Pixel Contents