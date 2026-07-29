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La mujer de Sánchez, en el banquillo

Begoña Gómez cambia de abogado de cara a su juicio ante un jurado

El exministro del Interior Antonio Camacho cesa la defensa de la mujer de Pedro Sánchez en favor del prestigioso penalista Jaime Campaner, presente en causas de corrupción como Noos, Pujol o la macrocausa contra Villarejo

Última hora sobre los casos judiciales próximos al PSOE y a Pedro Sánchez. En directo: reacciones

La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid decide sobre si se debe juzgar con jurado a Begoña Gómez / EP

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Begoña Gómez ha cambiado de abogado de cara al juicio frente a un jurado al que se enfrentará en los próximos meses por los delitos de tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Su nuevo abogado defensor será Jaime Campaner, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al caso, después de que la mujer de Pedro Sánchez y el exministro del Interior Antonio Camacho, de común acuerdo, acordaran el cese en la labor prestada hasta ahora por este último.

La decisión de Gómez ya ha sido trasladada al juzgado del instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. Las mismas fuentes señalan la gratitud expresada por Gómez a Camacho por el trabajo realizado desde su imputación en 2024 y destacan su "rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental".

El cambio en la estrategia defensiva de la esposa de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que el juez Peinado ya ha terminado su investigación y después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara parcialmente sus conclusiones, llevando a juicio a Gómez pero limitando el número de delitos que verá el jurado popular.

Por esta razón acusaciones populares personadas en la causa, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, se han visto obligadas a reducir de los 24 a los 13 años de cárcel su petición inicial de condena por las presuntas irregularidades cometidas con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa. Han quedado fuera la apropiación indebida y un delito de corrupción entre particulares.

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final / EL PERIÓDICO

Experto en corrupción

 Campaner es un prestigioso penalista que ha defendido entre otros al ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, en el marco del caso Tándem (macrocausa contra el excomisario José Manuel Villarejo) y también ha estado presente en otros procedimientos de calado como Noos o la causa contra los Pujol. A partir de ahora deberá enfrentar las acusaciones que pesan sobre Begoña Gómez por presuntamente prevalerse de su condición de esposa del presidente del Gobierno que la Universidad Complutense de Madrid creara a su medida la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Además de este presunto tráfico de influencias, se la acusa de dos malversaciones. La primera por destinar presuntamente a fines privados a su asistente; mientras que la segunda a las que las acusaciones populares confieren carácter agravado, supondría la pena más alta, un total de 8 años de prisión si se la encuentra culpable de apropiarse del 'software' desarrollado con fondos públicos para el curso universitario a través de diferentes marcas.

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También deberá enfrentar Campaner los indicios contra Begoña Gómez por presuntamente apropiarse el dominio transformatsc.org y la creación de la sociedad Transforma TSC SL. que utilizaría dicho sistema operativo en beneficio propio. El perjuicio para la Universidad, personada como acusación particular, se eleva según esta parte a 113.509 euros.

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Fuente: El Periódico

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