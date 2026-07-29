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El Gobierno da por "técnicamente estabilizado" el incendio de Madrid y Ávila, levanta las restricciones en Castilla y León y mantiene cuatro evacuaciones en Madrid

El Ejecutivo mantiene el mando del operativo y valora como "muy positivo" declarar la emergencia nacional para dirigir la extinción

Los 9.500 vecinos de Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa aun no pueden volver a casa

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero. / Diego Radamés / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que el incendio de Ávila y de Madrid por el que se decretó la emergencia nacional está ya "técnicamente estabilizado". Además, el titular de Interior ha informado de que desde este momento "se levantan todas las restricciones en la provincia de Ávila" (confinamientos y evacuaciones), pero se mantienen varias en Madrid que afectan a Valdemaqueda, Robledo de Chavela, cinco urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y dos de Pelayos de la Presa. Esos 9.500 vecinos todavía no podrán volver a casa. Sí todos los de la provincia abulense.

En Madrid se ha levantado esta misma mañana la evacuación de El Encinar del Alberche y de Peralejos, según ha añadido también Grande-Marlaska.

El Ejecutivo de España sigue de momento al mando de la extinción de este incendio después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le pidiera el viernes que asumiera esa responsabilidad. Esta mañana, Pedro Sánchez ya ha celebrado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero la "evolución favorable" de los incendios y que el mando que asumió el Ejecutivo y la coordinación con el resto de administraciones han sido "muy positivos".

Marlaska ha explicado que el nivel 3 no se rebajará, de momento. Cuando se haga, la gestión volverá a la Comunidad de Madrrid y a la Junta de Castilla y León. El Gobierno de España seguirá al mando de la emergencia hasta que "se analicen todas las circunstancias". "Cuando proceda, se tomarán las decisiones oportunas", ha contestado a los periodistas.

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El ministro ha comparecido después de que esta misma mañana Sánchez visitara el Puesto de Mando antes de partir hacia el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, donde se reunirá con el Rey Felipe VI y le pondrá al corriente de las últimas novedades sobre los incendios.

Fuente: El Periódico

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