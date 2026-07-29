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La mujer de Sánchez, en el banquillo

Quién es Jaime Campaner, el joven y prestigioso penalista que defenderá ahora a Begoña Gómez

El abogado mallorquín ha participado en causas de corrupción como Noos, Pujol o la macrocausa contra Villarejo y también defendió al futbolista condenado por agresión sexual Rafa Mir

Archivo - Jaime Campaner

Archivo - Jaime Campaner / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

A un paso de sentarse ante un tribunal del jurado, la mujer del presidente del Gobierno ha decidido cambiar la defensa que venía ejerciendo en su favor el exministro del Interior y exfiscal Antonio Camacho por la estrategia de un prestigioso especialista en derecho penal económico, Jaime Campaner, habitual durante los últimos años en causas corrupción de gran proyección mediática como son Noos, el juicio contra la familia Pujol o la macrocausa contra el excomisario Villarejo.

Campaner es un abogado joven -- tiene 44 años--, es profesor en la Universidad de las Islas Baleares en la que fue el número 1 de su promoción y también ha ejercido al defensa de causas por agresión sexual, como la que condenó al futbolista Rafa Mir a más de ocho años de prisión. El letrado compagina la defensa en estas causas con su labor académica, tanto en la universidad como máster de acceso a la abogacía del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) de Madrid.

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final

El abogado de Josep Pujol Ferrusola, Jaime Campaner, durante su informe final / EL PERIÓDICO

En el caso Palma arena, por ejemplo consiguió la absolución de su cliente, Salvador Trinxet, considerado 'cerebro' del entramado societario de Iñaki Urdargarin; mientras que en el caso Pujol ha defendido los intereses de uno de los siete hijos del expresident, Josep Pujol. Bajo su consejo letrado, durante el juicio celebrado recientemente en la Audiencia Nacional que le enfrenta a 14 años de cárcel, Josep únicamente contesto a las preguntas de Campaner y para corroborar la versión de su hermano mayor: los fondos de sus cuentas corrientes en Andorra procedían del legado del abuelo Florenci.

También ha ejercido en la Audiencia Nacional la defensa del expresidente de Sacyr Luis Del Rivero, en una de las causas e las que el excomisario Villarejo le espió presuntamente por encargo de Repsol y La Caixa. Se da la circunstancia de que del Rivero actuó como enlace para una reunión que la exmilitante Leire Díez -- acusada de integrar una trama dirigida a boicotear causas contra el Gobierno-- celebró en abril de 2025 con el que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa.

El penalista asume la defensa de Begoña Gómez un momento en el que el juez Juan Carlos Peinado ya ha terminado su investigación y después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara parcialmente sus conclusiones, llevando a juicio a Gómez pero limitando el número de delitos que verá el jurado popular.

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Se enfrenta a un caso complejo, en el que aunque la Fiscalía no acusa sí existe una petición muy alta de pena, un total 13 años de cárcel que realizan las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, por las presuntas irregularidades cometidas con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa.

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Fuente: El Periódico

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