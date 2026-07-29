Sánchez propone que Mallorca albergue el gran centro europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que Mallorca se convierta en la sede del futuro hub europeo de lucha contra incendios del Mediterráneo occidental, una infraestructura estratégica destinada a coordinar la respuesta frente a los grandes incendios forestales que afectan cada vez con mayor frecuencia al sur de Europa.

Sánchez ha explicado que ya ha trasladado personalmente esta propuesta tanto al rey Felipe VI como a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y ha revelado que ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para defender la candidatura de la isla.

La iniciativa pretende que la base aérea de Son Sant Joan, en Palma, concentre medios, coordinación y capacidades de respuesta para los incendios que afectan al Mediterráneo occidental, siguiendo un modelo similar al que ya existe en la parte oriental de esta región.

Una carta a Bruselas para elegir Mallorca

Durante su intervención, el presidente ha recordado que la Comisión Europea ya decidió situar en Chipre el gran centro de coordinación para los incendios del Mediterráneo oriental y ha defendido que ahora corresponde crear un segundo polo operativo para la fachada occidental.

"La Comisión Europea decidió que en el Mediterráneo Oriental, en concreto en la isla de Chipre, se ubicara un gran centro de lucha contra incendios. Quiero anunciarles que personalmente he enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear un hub de lucha contra incendios en el Mediterráneo Occidental se ubique en la isla de Mallorca, en concreto en la base aérea de Son Sant Joan", ha anunciado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que esta propuesta responde a la posición estratégica de Baleares dentro del Mediterráneo occidental y a la creciente necesidad de reforzar la cooperación europea frente a unos incendios cada vez más intensos y frecuentes como consecuencia del cambio climático.

Un centro estratégico para el Mediterráneo occidental

Aunque el presidente no ha detallado las características del proyecto, la propuesta supondría situar en Mallorca uno de los principales centros europeos de coordinación de medios aéreos y de respuesta ante grandes incendios forestales, reforzando el papel de las Islas Baleares dentro del mecanismo europeo de protección civil.

La candidatura de Son Sant Joan aprovecharía además las infraestructuras ya existentes en la base aérea y la posición geográfica de Mallorca para facilitar el despliegue de medios hacia España, Portugal, Francia, Italia y otros países del Mediterráneo occidental.

El anuncio se produce en plena campaña estival, marcada por los incendios forestales que están azotando España y por el incremento de las temperaturas extremas registrado durante los últimos veranos.

Viaje a Argelia

Durante la misma comparecencia, Sánchez también se ha referido a su reciente viaje oficial a Argelia, del que ha asegurado que supone "un punto de inflexión" en las relaciones bilaterales entre ambos países.

El presidente ha explicado que una de las principales cuestiones que trasladó al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, fue la necesidad de reforzar los mecanismos de repatriación para reducir la inmigración irregular que llega a Baleares.

"Creo que hay un punto de inflexión en la relación bilateral como consecuencia de esta visita. Una de las cuestiones que traté con el presidente Tebboune fue la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de manera mucho más intensa para que esta migración irregular no tense a unas islas, las Islas Baleares, que están sufriendo una situación que desde el Gobierno de España seguimos con cautela", ha afirmado Sánchez.

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El jefe del Ejecutivo ha añadido que ya ha trasladado este asunto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y ha asegurado que ambas administraciones trabajarán conjuntamente para "tratar de reducir esa presión" migratoria sobre el archipiélago.