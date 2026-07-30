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La mujer de Sánchez, en el banquillo

Begoña Gómez recupera su pasaporte dos semanas después de que la Audiencia obligara al juez Peinado a devolvérselo

Fue retenido como medida cautelar para evitar su fuga de cara al juicio con jurado por presunta comisión de tráfico de influencias y malversación

Última hora sobre los casos judiciales próximos al PSOE y a Pedro Sánchez. En directo: reacciones

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya / Alberto Paredes - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recuperó este miércoles por la tarde su pasaporte, después de que su procuradora acudiera a recogerlo al Tribunal de Instancia de Madrid. Lo hace dos semanas después de que la Audiencia Provincial acordara levantar las medidas cautelares que le había impuesto el juez Juan Carlos Peinado tras sentarla ante un tribunal del jurado, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

El retraso en el cumplimiento de esta disposición del tribunal de apelación motivó que la semana pasada la defensa de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, remitiera un escrito al juez reclamando la entrega inmediata del documento -- a ella también le fue incautado tras sentarla el banquillo-- y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".

El asunto del pasaporte ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, por el que Peinado asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia -apropiación indebida y corrupción en los negocios-- y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral. Tras este ajuste, se piden para Gómez 13 años de prisión por tráfico de influencias y malversación.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando Peinado acordó retirar el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, en una resolución en la que apreciaba riesgo de fuga por la gravedad de las penas que se le atribuyen. No obstante, Gómez recuperó momentáneamente el documento el pasado 8 de julio para poder El pasado día 8 la mujer del presidente acudió a esta misma sede judicial para recoger el pasaporte y poder viajar a Londres a la graduación de su hija, como le permitió unos días antes el juez Antonio Viejo, que sustituía por entonces al magistrado Juan Carlos Peinado en sus vacaciones.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho (i), a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho (i), a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

El que era entonces su abogado Antonio Camacho --este miércoles se conoció que ha cedido la defensa en favor de Jaime Campaner--, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebraba en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija. Finalmente, no pudo acompañar a su marido a la capital turca, pero sí acudir al acto académico en Reino Unido.

En el auto en el que imponía las medidas cautelares, que además de las de retención del pasaporte pasaban por comparecencias quincenales, Peinado aseguraba que, sin descartar una sentencia absolutoria, la pena mínima a imponer a Begoña Gómez son dos años de prisión. Añadía que, en cualquiera de otra hipótesis, la pena superaría los dos años de prisión, lo que equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario", dice el juez.

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Y este es el motivo por el que el magistrado ve posible que por parte de "las acusadas se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar". Por ello, Peinado acordó la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

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Fuente: El Periódico

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