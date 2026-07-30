Caso Zapatero
El juez del caso Plus Ultra obliga a Hacienda a continuar con su inspección a Rodríguez Zapatero, su mujer e hijas y empresario Julio Martínez
Rechaza la solicitud realizada desde las delegaciones de la Agencia Tributaria en Madrid y Valencia
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha rechazado ordenar a la Agencia Tributaria que suspenda las "actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general" iniciadas sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosas, sus hijas Alba y Laura y a la empresa de estas últimas, Whathefav, así como sobre el empresario Julio 'Julito' Martínez Martínez y las sociedades mercantiles vinculadas a este.
En un auto conocido este jueves, el magistrado sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y rechaza las solicitudes de las Delegaciones de la AEAT de Madrid y de Valencia, de 29 de junio, en las que habían pedido al instructor que ordenara paralizar las actuaciones de inspección abiertas por dicho organismo.
La decisión se debe, según detalla Calama en su resolución, en la falta de correspondencia de lo que indaga Hacienda con los hechos por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales que él instruye por vía penal. Por esta razón, advierte a Hacienda que comunique la existencia de posibles delitos fiscales, si los detectara, “a los efectos valorativos oportunos”.
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Fuente: El Periódico
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