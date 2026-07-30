Crisis migratoria
Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta
EFE
Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.
Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí.
Tras una jornada en la que no cesó el goteo de migrantes —en su mayoría jóvenes procedentes de diversos puntos del país—, las fuerzas de seguridad activaron este dispositivo para frenar los intentos de aproximación al perímetro fronterizo.
A raíz de la intervención policial, cientos de personas han comenzado a replegarse hacia el casco urbano de Castillejos, donde la mayoría contempla pernoctar para reintentar el paso en las próximas horas.
"Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo", declaró a EFE un joven marroquí mientras se alejaba del área colindante con el paso fronterizo.
- El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
- Así está el incendio de la Vall d'Uixó este miércoles: los bomberos cuentan la última hora del operativo
- La Policía Local de Vila-real solicita colaboración para localizar a un menor de 14 años
- La situación del incendio se complica en Artana: crece la preocupación por el avance de las llamas
- La batalla heroica para evitar que el fuego saltara en Alcudia de Veo: sin agua, de noche y a mano
- La casa de Mago Yunke en la Vilavella se salva por poco «pero han desaparecido parte de mi historia y mis vivencias»
- Un accidente con personas atrapadas corta la A-23 y obliga a movilizar a los Bomberos de Castellón
- Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales