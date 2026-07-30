Sánchez levanta la emergencia nacional en Ávila y Madrid tras conseguir el control de los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, en Ávila, el levantamiento del nivel 3 de alerta por los terribles incendios que han asolado Ávila y la Comunidad de Madrid y la desactivación de la emergencia nacional puesta en marcha el pasado fin de semana, cuando el Ejecutivo de España tomó el control de la extinción de los incendios bajo el mando operativo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Todo después de la petición que hizo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en X y en una escueta nota, y también del Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Tanto Sánchez como el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, han celebrado desde Navaluenga que los incendios de las dos provincias ya están "estabilizados" y controlados, aunque los servicios de emergencia seguirán refrescando la zona para evitar nuevos reinicios de las llamas.

A partir de hoy, los gobiernos regionales de Castilla y León y Madrid asumirán la coordinación y el control de la total extinción de las llamas ya controladas. Sánchez ha garantizado que a pesar de levantarse la emergencia nacional, tanto la UME como el sistema nacional de Protección Civil seguirán trabajando en ambas provincias, ahora bajo el mando de las comunidades autónomas. El presidente ha celebrado que esta primera experiencia de emergencia nacional ha culminado con un "razonable éxito" en la lucha contra el que ha sido el mayor incendio de la historia de España hasta el momento.

Paisaje quemado en el parque natural del Valle de Iruelas en Burgohondo (Ávila), donde se han quemado unas 45.000 hectáreas. / RAÚL SANCHIDRIÁN / EFE

El jefe del Ejecutivo considera que la coordinación de todos los equipos bajo el mando del Gobierno de España ha garantizado una "respuesta eficaz", sobre todo "dada la envergadura del incendio que teníamos por delante". La extinción de las llamas ha requerido del trabajo sin pausa de los equipos durante más de 150 horas, así como la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que el Gobierno activó el pasado fin de semana para contar con la ayuda de Italia y Grecia.

El presidente ha calificado como "una muy buena noticia" el paso al nivel 2, porque ello supone que tanto la UME como el resto de equipos técnicos consideran que la emergencia nacional ya ha pasado. Ya ha mostrado su "eterna gratitud" a "los que se juegan literalmente la vida para defender la vida de sus conciudadanos". "Estados somos todos", ha concluido Sánchez, "y hemos trabajado como si fuéramos un único equipo". Sánchez ha comparecido acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el presidente de la Junta de Castilla y León, del PP, y el alcalde de Navaluenga, Armando García, también del PP.

Ausencia de Ayuso

El martes, Pedro Sánchez visitó el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, en Madrid, donde presidió el Comité Estatal de Coordinación y Dirección de la Emergencia (Cecod). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no asistió, a pesar de que había sido invitada a la reunión y a la comparecencia posterior, como confirman desde Moncloa. Ayuso prefirió quedarse en Madrid, donde convocó un Consejo de Gobierno. Mañueco también ha tenido este jueves Consejo de Gobierno en Valladolid, pero ha preferido trasladarse después a Ávila para asistir a la reunión de coordinación con Sánchez.

El presidente de la Junta remarcado en su intervención la unidad conseguida de todas las administarciones contra el fuego: "A pesar de que el fuego está ya en fase de estabilización, "no nos vamos". "Vamos a seguir aquí codo con codo, todos unidos, tanto la UME como los servicios de Castilla y León", ha destacado. "Todos juntos, unidos, en Ávila, en Zamora, en León y también en Madrid", ha destacado Mañueco, "juntos somos más eficaces".

Como ha explicado, el Consejo de Gobierno regional de este jueves ha aprobado un plan de ayudas con más de 40 medidas y una inversión de entre 80 y 90 millones de euros para ayudar a la recuperación de las zonas devastadas y de las familias afectadas por la catástrofe. "A partir de la próxima semana, vamos a visitar todas las viviendas para retirar los escombros y valorar las pérdidas ocasionadas", ha explicado.

Noticias relacionadas

Mañueco ha anunciado también un Plan de Reactivación Económica para la zona de Burgohondo y Navaluenga, que dependen en gran medida del turismo de interior y ahora ha visto dañado su principal atractivo: el entorno natural privilegiado de la zona.

Fuente: El Periódico