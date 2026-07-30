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Crisis migratoria
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos nueve personas mueren al intentar entrar a nado a la ciudad española
Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en Ceuta
Bruselas "sigue de cerca" la situación y ofrece apoyo al Gobierno de España
Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Al menos nueve personas mueren al intentar entrar a nado a Ceuta
La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva.
Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto.
Sánchez visita este viernes Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlask, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos.
El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Bruselas ofrece apoyo al Gobierno de España
La Comisión Europea ha ofrecido este jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma. (Seguir leyendo)
Ceuta sufre la peor crisis migratoria desde 2021
La crisis migratoria que se ha desatado en la ciudad autónoma de Ceuta este jueves 30 de julio con la entrada de miles de personas por la frontera es la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.
En los últimos días se han incrementado las llegadas de migrantes a la ciudad autónoma --alrededor de un centenar cada día-- después de que el Tribunal Supremo publicase una sentencia que prohíbe las 'devoluciones en caliente' de los que llegan a nado a Ceuta y Melilla.
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