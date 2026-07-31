Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós a varios desalojosCarreteras cortadasEn directo: Crisis migratoria en CeutaRobado en un prosítbuloSubasta de una cerámicaNuevo outlet de marcasGafas gratis para ver el eclipse
instagramlinkedin

Crisis en Ceuta

Melilla mantiene la tranquilidad: "Esto no es Ceuta"

La ciudad autónoma melillense mantiene la tranquilidad frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, atribuyendo la diferencia a la menor accesibilidad de su frontera con Marruecos

El dique de Melilla.

El dique de Melilla. / Giner / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Melilla mantiene la calma y la tranquilidad mientras en Ceuta se vive ya una nueva situación de grave emergencia por la avalancha migratoria con 50.000 inmigrantes llegados a esa ciudad autónoma en los últimos días. Fuentes del Gobierno melillense, que preside el popular Juan José Imbroda, dejan claro que la situación no es, afortunadamente, subrayan, comparable y no tiene, ni de lejos, la misma envergadura. "Esto no es Ceuta", aseguran de manera gráfica. Algo que atribuyen a la inexistencia en Melilla de un paso tan accesible entre Marruecos y el territorio español como la playa de El Tarajal.

A diferencia de en Ceuta, realizar el salto a España es enormemente más complejo que a través de la citada playa, en la que transitar de un lado a otro es como hacerlo por un acantilado, lo que pese a los riesgos es factible, como evidencia la situación que se vive en el territorio ceutí.

Pese a ello, la situación obligó este jueves al cierre de la frontera con Marruecos tras intentos de entrada de muchísimas personas procedentes del lado marroquí de la frontera por Beni Enzar, una ciudad portuaria situada en el nordeste del vecino del sur. Las fuentes consultadas describen cómo se han producido intentos de llegada durante la madrugada del jueves al viernes, si bien en una cuantía muchísimo menor que en Ceuta. Lo Policía local melillense prestó en todo momento ayuda a los efectivos de la Policía Nacional que se hicieron cargo de la situación.

Muchos menores

Por su parte, la delegada del Gobierno central en Melilla, la socialista Sabrina Moh, cifró en 130 personas las que han accedido a la ciudad desde el jueves de manera irregular. Un "importante" porcentaje de los mismos, explicó, menores de edad. Fuentes del gobierno melillense informan de la entrada de 75 menores en los centros de acogida, que son competencia de las autoridades de la ciudad autónoma.

En total se tuvieron que derivar a sesenta de esos individuos para realizar diversas atenciones sanitarias, varias de ellas que finalmente hubo que ingresar en el Hospital Universitario de Melilla. Allí, como en Ceuta, y a diferencia de lo que ocurre en todas las comunidades autónomas, la gestión hospitalaria corresponde al Gobierno central, y por lo tanto al Ministerio de Sanidad que comanda Mónica García.

Igualmente, la delegada del Gobierno informó de la coordinación de las tareas ante la emergencia de cara a una posible futura reapertura de la frontera con el Reino de Marruecos.

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Un conductor de Castellón muere en un accidente en la autovía A-23
  3. La desesperada llamada de auxilio de una familia de La Vilavella que ha perdido el trabajo de tres generaciones: 'Verlo todo a pique rompe el alma
  4. Subasta de una compañía cerámica de Castellón: el proceso entra en la recta final
  5. Relativo optimismo de cara al sexto día del incendio de la Vall pese a los apuros en Artana
  6. El nuevo outlet de marcas de Castelló busca personal para su apertura en otoño
  7. Así será la pasarela que unirá Almassora y Vila-real sobre el Millars: 5,5 metros de ancho y carril bici
  8. Herido grave un joven tras ser cogido por una vaca en las fiestas de Tírig

Ni las botellas ni las bolsas: estos objetos que llevas a la playa también contribuyen a la contaminación por microplásticos

Ni las botellas ni las bolsas: estos objetos que llevas a la playa también contribuyen a la contaminación por microplásticos

Burriana dice adiós al barco hundido tras siete años abandonado en el puerto y casi dos bajo el agua

Burriana dice adiós al barco hundido tras siete años abandonado en el puerto y casi dos bajo el agua

Vídeo: Retirada del buque semihundido 'Oceander' en el puerto de Burriana

Carrefour acelera su expansión en Castellón con la apertura de dos nuevas tiendas y busca personal

Carrefour acelera su expansión en Castellón con la apertura de dos nuevas tiendas y busca personal

Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós

Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós

El PSPV carga contra Carrasco por destinar 9.000 euros al alquiler social y elevar el gasto en propaganda

El PSPV carga contra Carrasco por destinar 9.000 euros al alquiler social y elevar el gasto en propaganda

Si ves policías franceses en Castelló, este es el motivo

Si ves policías franceses en Castelló, este es el motivo

La Vall duplica el dispositivo de limpieza para retirar las cenizas del incendio

La Vall duplica el dispositivo de limpieza para retirar las cenizas del incendio
Tracking Pixel Contents