Crisis migratoria
El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado
"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta.
Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas -fuentes de la Guardia Civil aseguraban a primera hora de hoy que eran 49.000- es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho".
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Fuente: El Periódico
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