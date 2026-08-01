Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del incendio"Solo hay cenizas"Invasión en CeutaCambio de propietarioPrecio gasolinaFiestas canceladasLa carrasca de CullaEl sueño de Paula
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar

Cuenta con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como "con normalidad".

A las 7.50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

El Gobierno apunta que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. El pueblo de Castellón que prepara una gran fiesta para verse en el 'Grand Prix': hinchables, pantalla gigante y cena popular
  5. Alba Martínez, una vecina que presenció el origen del incendio de la Vall: 'Pensábamos que estaba apagado, pero diez minutos después el humo volvió a aparecer
  6. Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
  7. Dos municipios de Castellón se cuelan en el 'top' con más demanda para comprar vivienda
  8. Una colisión múltiple en Benicàssim deja retenciones de varios kilómetros en la AP-7

Directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

Directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

¿Qué le pasa a la emblemática carrasca monumental de Culla? Una de sus ramas aparece fracturada

¿Qué le pasa a la emblemática carrasca monumental de Culla? Una de sus ramas aparece fracturada

Leire Martínez irrumpe en las fiestas del Cristo de l’Alcora en su nueva etapa en solitario: fecha, cartel y entradas

Leire Martínez irrumpe en las fiestas del Cristo de l’Alcora en su nueva etapa en solitario: fecha, cartel y entradas
Tracking Pixel Contents