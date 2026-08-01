Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del incendio"Solo hay cenizas"Invasión en CeutaCambio de propietarioPrecio gasolinaFiestas canceladasLa carrasca de CullaEl sueño de Paula
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

El Gobierno cifra en 53.000 las personas migrantes que han regresado a Marruecos

El balance oficial sitúa en 67 el número de fallecidos

Albares asegura que la "integridad" del espacio Schengen está "garantizada", tras suspender Italia el acuerdo

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Ver galería

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. El dulce más típico de Castelló da el salto: las famosas pelotas de fraile de Macián estrenan nuevo local
  3. Un clásico de la restauración de Castelló dice adiós
  4. El pueblo de Castellón que prepara una gran fiesta para verse en el 'Grand Prix': hinchables, pantalla gigante y cena popular
  5. Alba Martínez, una vecina que presenció el origen del incendio de la Vall: 'Pensábamos que estaba apagado, pero diez minutos después el humo volvió a aparecer
  6. Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
  7. Dos municipios de Castellón se cuelan en el 'top' con más demanda para comprar vivienda
  8. Una colisión múltiple en Benicàssim deja retenciones de varios kilómetros en la AP-7

Directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

Directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes

Un vídeo aéreo muestra el estado de la Serra d’Espadà tras el incendio

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

5 plantas de exterior que viven más y mejor en macetas que plantadas en el suelo

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: los perros no pueden ir sueltos por la calle (salvo estas excepciones)

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

Ni el sonido ni el olor engañan: cómo elegir el melón y la sandía más dulces este verano

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

¿Qué le pasa a la emblemática carrasca monumental de Culla? Una de sus ramas aparece fracturada

¿Qué le pasa a la emblemática carrasca monumental de Culla? Una de sus ramas aparece fracturada
Tracking Pixel Contents